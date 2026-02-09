Novi osnovni iPad navodno stiže s podrškom za Apple Intelligence

Zbog jačeg SoC-a i 8 GB RAM-a, nadolazeća 12. generacija iPada trebala bi podržavati Apple Intelligence

Matej Markovinović ponedjeljak, 9. veljače 2026. u 09:38
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Nije prošlo ni godinu dana otkako je Apple predstavio 11. generaciju iPada s A16 Bionicom, a već se neko vrijeme priča o novoj generaciji njihove osnovne inačice tableta. Prema novim informacijama iz Japana, 12. generacija iPada mogla bi stići već ovoga proljeća i to s korisnim nadogradnjama.

Naime, tablet će izgledati identično kao i 10. te 11. generacija, ali će ga pogoniti A18 SoC kojeg smo prvi puta imali priliku vidjeti u iPhoneu 16, uz 8 GB RAM-a. To bi značilo da će iPad podržavati Apple Intelligence, jer je upravo ta količina RAM-a minimalni uvjet kako bi Appleov paket AI značajki radio kako treba.

Čini se da će jači SoC i više RAM-a biti jedine hardverske promjene na najjeftinijem iPadu. No, kako još ništa nije službeno, postoji šansa da se nešto promijeni do predstavljanja.

 

