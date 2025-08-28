Samsung Galaxy Tab S10 Lite stiže na tržište kao izravan konkurent osnovnom iPadu

Galaxy Tab S10 Lite za cijenu od 400 eura nudi 5-nanometarski Exynos 1380, bateriju od 8.000 mAh i softversku podršku od čak 7 godine, čime predstavlja opaku konkurenciju osnovnom iPadu

SPECIFIKACIJE Ekran 10,9″ TFT LCD, 2.112×1.320 piksela (WUXGA+), do 600 nita svjetline Čip Exynos 1380 (5 nm) RAM / Memorija 6 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB Stražnje kamere 8 MP Prednja kamera 5 MP Povezivost 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Baterija 8.000 mAh, Super-Fast Charging (do 45 W – nepotvrđeno) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 254,3 × 165,8 × 6,6 mm; 524 g Operacijski sustav Android 15 Datum predstavljanja 25. kolovoz 2025.

Samsung je ovog ponedjeljka službeno predstavio Galaxy Tab S10 Lite, tablet koji donosi većinu ključnih značajki skupljih modela po znatno pristupačnijoj cijeni. Iako bi mnogi pomislili na prvu da ovaj model nasljeđuje Tab S9 FE iz 2023. godine, to nije slučaj. Riječ je o nasljedniku Galaxy Taba S6 Lite, točnije njegove osvježene inačice koju je Samsung predstavio na proljeće prošle godine.

Naime, novi Tab S10 Lite dolazi s 10,9-inčnim TFT zaslonom WUXGA+ rezolucije (2.112 x 1.320) i frekvencije osvježavanja od 90 Hz. Iako se radi o LCD zaslonu, Samsung ističe njegovu vršnu svjetlinu od 600 nita i smanjeno isijavanje plavog svjetla, što bi ga trebalo učiniti ugodnijim za duže korištenje.

Tablet pogoni Exynos 1380, SoC srednjeg ranga napravljen na 5-nanometarskom proizvodnom procesu, kojeg smo već imali priliku susretati u Samsungovim mobitelima kao što su Galaxy A35 i A54. U ovom slučaju uparen je s do 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, koja se može proširiti i microSD karticom do čak 2 TB.

Budući da tableti ovog cjenovnog ranga nemaju zavidne performanse kamere, tako će biti i kod ovog modela. Na stražnjoj se strani tako smjestila jedna kamera od 8 MP, dok se s prednje strane nalazi 5-megapikselni senzor, dovoljan za videopozive. Za zvuk se pak brinu dva zvučnika snage 1,6 W, što će biti zadovoljavajuće kod gledanja sadržaja bez slušalica.

Važna stavka ovog tableta je baterija kapaciteta 8.000 mAh koja bi bez problema trebala izdržati i do par dana prosječnog korištenja. Samsung je u svojim materijalima napomenuo da tablet ima podršku za Super-Fast Charging, ali nije točno naveo kakvu brzinu punjenja možemo očekivati. Pretpostavka je da se radi o 45-vatnom punjenju.

Softversku stranu pokriva Android 15 i Samsungovo One UI sučelje, koje je prepuno AI mogućnosti sa skupljih tvrtkinih mobitela i tableta. Zanimljivo je da se uz tablet dobije i S Pen, što bi inače kupce koštalo 60-ak eura. Softverska podrška inače traje čak 7 godina, čime ovaj tablet postaje izravan konkurent Appleovom osnovnom iPadu s A16 SoC-om.

Galaxy Tab S10 Lite dostupan je u sivoj, srebrnoj i crvenoj boji. Cijena u Europi kreće od 400 eura, a u prodaju ide od 5. rujna.