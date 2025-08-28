Samsung Galaxy Tab S10 Lite stiže na tržište kao izravan konkurent osnovnom iPadu

Galaxy Tab S10 Lite za cijenu od 400 eura nudi 5-nanometarski Exynos 1380, bateriju od 8.000 mAh i softversku podršku od čak 7 godine, čime predstavlja opaku konkurenciju osnovnom iPadu

Bug.hr četvrtak, 28. kolovoza 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE
Ekran 10,9″ TFT LCD, 2.112×1.320 piksela (WUXGA+), do 600 nita svjetline
Čip Exynos 1380 (5 nm)
RAM / Memorija 6 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB
Stražnje kamere 8 MP
Prednja kamera 5 MP
Povezivost 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Baterija 8.000 mAh, Super-Fast Charging (do 45 W – nepotvrđeno)
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 254,3 × 165,8 × 6,6 mm; 524 g
Operacijski sustav Android 15
Datum predstavljanja 25. kolovoz 2025.

Samsung je ovog ponedjeljka službeno predstavio Galaxy Tab S10 Lite, tablet koji donosi većinu ključnih značajki skupljih modela po znatno pristupačnijoj cijeni. Iako bi mnogi pomislili na prvu da ovaj model nasljeđuje Tab S9 FE iz 2023. godine, to nije slučaj. Riječ je o nasljedniku Galaxy Taba S6 Lite, točnije njegove osvježene inačice koju je Samsung predstavio na proljeće prošle godine.

Naime, novi Tab S10 Lite dolazi s 10,9-inčnim TFT zaslonom WUXGA+ rezolucije (2.112 x 1.320) i frekvencije osvježavanja od 90 Hz.  Iako se radi o LCD zaslonu, Samsung ističe njegovu vršnu svjetlinu od 600 nita i smanjeno isijavanje plavog svjetla, što bi ga trebalo učiniti ugodnijim za duže korištenje.

Tablet pogoni Exynos 1380, SoC srednjeg ranga napravljen na 5-nanometarskom proizvodnom procesu, kojeg smo već imali priliku susretati u Samsungovim mobitelima kao što su Galaxy A35 i A54. U ovom slučaju uparen je s do 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, koja se može proširiti i microSD karticom do čak 2 TB.

Budući da tableti ovog cjenovnog ranga nemaju zavidne performanse kamere, tako će biti i kod ovog modela. Na stražnjoj se strani tako smjestila jedna kamera od 8 MP, dok se s prednje strane nalazi 5-megapikselni senzor, dovoljan za videopozive. Za zvuk se pak brinu dva zvučnika snage 1,6 W, što će biti zadovoljavajuće kod gledanja sadržaja bez slušalica.

Važna stavka ovog tableta je baterija kapaciteta 8.000 mAh koja bi bez problema trebala izdržati i do par dana prosječnog korištenja. Samsung je u svojim materijalima napomenuo da tablet ima podršku za Super-Fast Charging, ali nije točno naveo kakvu brzinu punjenja možemo očekivati. Pretpostavka je da se radi o 45-vatnom punjenju.

Softversku stranu pokriva Android 15 i Samsungovo One UI sučelje, koje je prepuno AI mogućnosti sa skupljih tvrtkinih mobitela i tableta. Zanimljivo je da se uz tablet dobije i S Pen, što bi inače kupce koštalo 60-ak eura. Softverska podrška inače traje čak 7 godina, čime ovaj tablet postaje izravan konkurent Appleovom osnovnom iPadu s A16 SoC-om.

Galaxy Tab S10 Lite dostupan je u sivoj, srebrnoj i crvenoj boji. Cijena u Europi kreće od 400 eura, a u prodaju ide od 5. rujna.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi