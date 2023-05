Samsung Galaxy Tab S9 Ultra osvanuo na renderima

Uz Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 i Watch 6, neslućuje se da bi Samsung krajem lipnja na svom Unpacked događaju mogao predstaviti i Tab S9 seriju tableta, koju će predvoditi najveći Ultra model namijenjen najzahtjevnijim korisnicima.

OnLeaks je u suradnji s portalom MySmartPrice objavio rendere koji prikazuju da Tab S9 Ultra neće biti znatno drugačiji od svojeg prethodnika predstavljenog u veljači prošle godine. Imat će 14,6-inčni AMOLED zaslon rezolucije 2.960 x 1.848 te frekvencije osvježavanja od 120 Hz, kao i notch s dvije prednje kamere.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Foto: OnLeaks x MySmartPrice

Sustav kamera na stražnjoj strani tableta bit će više izraženiji, baš kao i na Galaxy S23 seriji mobitela. Riječ je o dizajnu kojeg je nakon predstavljanja S23 modela poprimila i jeftinija A serija, pa se pretpostavlja da će se isto dogoditi sa slabijim Tabom S9 i S9 Plus. Podloga za bežično punjenje S Pena i dalje je na istom mjestu.

Što se tiče dimenzija, one bi trebale ostati jednake kao i na prethodnom modelu (326,4 x 208,6 x 5,5 milimetara), no uz blago povećanje težine sa 726, na 737 grama. Od ostalih specifikacija, očekuje se da će cijela Tab S9 serija tableta imati Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy SoC, uparen s do 16 GB RAM-a te 512 GB interne memorije.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Foto: OnLeaks x MySmartPrice

Prema tvrdnjama OnLeaksa, Tab S9 Ultra imat će i IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu te će doći s One UI 5.1 sučeljem temeljenim na Androidu 13. Cijena trenutno nije poznata, ali ako se u obzir uzme trend poskupljenja i činjenica da je početni Tab S8 Ultra na našem tržištu koštao oko 1.200 eura, novi bi mogao dosegnuti i 1.300 eura.