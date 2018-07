AKKA Technologies revoluciju transporta vidi u "letećim vlakovima"

Tvrtka AKKA Technologies prikazala je koncept "letećeg vlaka" koji bi putnike ukrcavao bliže njihovom polazištu te zatim vozio do zračne luke gdje bi se putovanje nastavljalo u konfiguraciji s krilima

Izvršni direktor, većinski vlasnik i osnivaš francuske tvrtke AKKA Technologies, Maurice Ricci u nedavnom je intervjuu izjavio da nakon što automobili (u potpunosti) postanu električni i autonomni iduća velika promjena dogodit će se u zrakoplovstvu. U želji da upravo tvrtka AKKA Technologies osnovana još 1984. s namjerom da spoji razvojne inženjere i velike korporacije bude jedan od pokretača promjena, svijetu je prikazan Link & Fly koncept.

Link & Fly je zamišljen tako da objedini prednosti lake željeznice i zrakoplovstva, a na način da se putnici već na željezničkoj stanici, dakle bliže svom polazištu nego je to zračna luka, ukrcaju u vagon koji je ujedno putnička kabina zrakoplova. Takav vagon zatim putuje do zračne luke gdje se spaja na ostatak zrakoplova te se putovanje nastavlja zrakom. Ovaj koncept odnosno zrakoplov prikazan u njemu mogao bi ponijeti 162 putnika ili do 21t korisnog tereta na udaljenost od 2.200km uz krajnju brzinu od 0,78 Mach. Iako osobinama ne doseže aktualne modele Airbusa A320 ili Boeinga 737, Link & Fly koncept cilja na taj segment zrakoplovstva.

Čini se da je razvoj koncepta otišao i nešto dalje od samog vizualnog rješenja za pronalaženje za pronalaženje ulagača

Svakome vjerojatno prvo pada na pamet kako bi ovakvo riješenje moglo pretstavljati izazov kada je riječ o sigurnosnim provjerama, no AKKA Technologies predlažu skeniranje rožnica putnicima prilikom ukrcavanja. Čak i ako bi ovo bilo prihvatljivo riješenje, brojne su tehnološke i financijske prepreke koje stoje na putu ovom projektu. Gradnja zrakoplova je skupa aktivnost pa bi korištenje te razine tehnologije za željeznički promet trebalo biti posve neisplativo. isključimo li tu komponentu koncepta, ostaje ideja modularnih "kabina" koje bi već pune putnika ili tereta čekale sletanje zrakoplova. Vrijeme za "okretanje" zrakoplova odnosno iskrcaj u iskrcaj putnika te prtljage ovako bi moglo biti skraćeno za preko pola sata po ciklusu što bi omogućilo više operacija u istom danu. Tehnološka pristupačnost i na koncu financijska isplativost ovakvog koncepta nisu javno pojašnjeni pa o tome za sada ne možemo suditi.

Već viđena prilagodljivost Zrakoplov iz ove priče možda vam je djelovao kao "déjà-vu", a za to postoji i razlog. Naime, legendarni tvorac helikoptera Sikorsky svom modelu S-64 Skycrane odnosno vojnoj inačici CH-54 Tarhe podario je još šezdesetih godina prošlog stoljeća modularnost o kakvoj danas sanjaju kreatori Link & Fly koncepta. Skycrane može nositi mobilne bolnice, teretne kontejnere i razni podvješeni teret, a danas se još uvijek ističe nenadmašnom mogućnošću prilagodbe. Ovaj helikopter se pokazao nezamjenjivim u tehnički zahtjevnim dizanjima na raznim gradilištima, ali i u gašenju pošara diljem SAD gdje i danas služi.

Link & Fly koncept ponuđen je prvenstveno američkoj koroporaciji Boeing s namjerom da poslovanje tvrtke AKKA Technologies postane manje zavisno od partnera u Europi kao što su Airbus i Renault, ali velik interes za ovu ideju navodno dolazi i iz Kine. U koliko bliskoj budućnosti i da li će ovaj koncept doći na plodno tlo te da li će investitori biti zainteresirani za cjelovito riješenje ili tek za neke njegove dijelove nezahvalno je prognozirati. Uz moguća rješenja kao što su vakuumske cijevi u kojima bismo trebali juriti 700km/h ili autonomne, osobne VTOL letjelice ova ideja ne djeluje van pameti, a mitski kapital i tržište će donijeti konačni sud.