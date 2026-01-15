Apple kreće u masovnu proizvodnju vlastitog AI serverskog čipa

Ako je za vjerovati informacijama koje je objavio Ming-Chi Kuo, Apple će već u drugoj polovici ove godine krenuti u masovnu proizvodnju vlastitog AI serverskog čipa, dok će njihovi podatkovni centri započeti s radom 2027.

Apple bi tijekom ove godine mogao započeti pripreme za masovnu proizvodnju vlastitog AI serverskog čipa. Kako navodi dugogodišnji analitičar Ming-Chi Kuo, taj bi čip u masovnu proizvodnju trebao ući u drugoj polovici 2026. godine.

Osim toga, Kuo kaže da Apple navodno planira i izgradnju vlastitih podatkovnih centara, koji bi trebali započeti s radom tijekom 2027. godine. Takav raspored upućuje na to da Apple priprema infrastrukturu koja će poduprijeti širenje AI funkcija, uključujući i napredna rješenja koja kombiniraju obradu na uređaju i u cloudu.

Iako tehnički detalji o samom AI serverskom čipu zasad nisu poznati, Appleovo iskustvo s razvojem vlastitih procesora za iPhone, iPad i Mac računala daje naslutiti da bi se moglo raditi o vrlo snažnom i energetski učinkovitom rješenju. Štoviše, upravo su Apple Silicon čipovi posljednjih godina pokazali koliko tvrtka može biti konkurentna kada ima potpunu kontrolu nad hardverom i softverom.

Ako se ove informacije pokažu točnima, Apple bi u sljedećih nekoliko godina mogao znatno ubrzati razvoj svojih AI usluga i funkcija, ali i smanjiti ovisnost o vanjskim dobavljačima serverskog hardvera.