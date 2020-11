Do Marsa za samo tri mjeseca na termonuklearni pogon?

U današnje vrijeme putovanje svemirskih letjelica, pogonjenih suvremenim raketnim motorima, do Marsa traje u najboljem slučaju oko šest mjeseci, i to kada se one lansiraju u optimalnom trenutku, dok su Zemlja i Mars u idealnoj poziciji za najkraće putovanje. Ovo vrijeme moglo bi se skratiti uvođenjem novog, snažnijeg i efikasnijeg, raketnog pogona, a jedan od kandidata za isti, kojem se nada i Elon Musk u nekim budućim svemirskim misijama jest onaj – nuklearni.

Američka kompanija Ultra Safe Nuclear Technologies iz Seattlea razvila je tehnologiju koja bi tako nešto mogla omogućiti. Dizajn njihovog novoga NTP (Nuclear Thermal Propulstion) motora nedavno je dovršen i prošloga je mjeseca isporučen NASA-i. NASA je, naime, naručila studiju koja bi pronašla način za brža svemirska putovanja.

Ovakav motor trebao bi biti manji, pouzdaniji i efikasniji od dosadašnjih sličnih nuklearnih reaktora. Ono što je dodatna prednost, nuklearni je pogon dvostruko efikasniji od raketnih motora s kemijskim gorivom, pa nije čudo da ih NASA razmatra za svoje buduće svemirske misije.

Za sada samo koncept

USNT kaže kako je njihov koncept nuklearnog raketnog pogona zasnovan na keramičkom gorivu u mikrokapsulama i srednje obogaćenom uraniju s 5 do 20% uranija-235. Ova kombinacija materijala koristi se za proizvodnju mikrokapsula prekrivenih cirkonijevim karbidom, koje su vrlo čvrste i otporne, te mogu raditi na višim temperaturama nego klasična nuklearna goriva. To omogućava i sigurnije reaktore više učinkovitosti i dvostruko snažnijeg impulsnog pogona (za koji je do sada morao biti korišten visoko obogaćeni uranij).

U optimističnim procjenama, NTP motori skratili bi vrijeme svemirskih putovanja upola, pa bi se do Marsa moglo u idealnim uvjetima stići za oko tri mjeseca. USNT ih planira, osim NASA-e, ponuditi i američkom Ministarstvu obrane te privatnim svemirskim kompanijama. Za sada ova kompanija ima tek konceptni dizajn na temelju kojeg planiraju uskoro izraditi i pokazni prvi termonuklearni raketni motor.