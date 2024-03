Građevinski 3D pisač, po prvi put na robotskoj ruci, izradio 8 metara visoku katnicu

Obično, kada se govori o 3D pisačima, pogotovo onima na industrijskoj razini, misli se na kartezijanske pisače – one koji imaju ispisnu glavu postavljenu na pomičnoj konstrukciji, s tri stupnja slobode, odnosno mogućnošću kretanja po 3 (X,Y,Z) osi. No, takav sklop nezgodan je za premještanje ako se radi o ogromnim 3D pisačima, onima koji su zamišljeni za 3D ispisivanje cijelih građevina. Stoga su u američkoj kompaniji ICON, koja već ima jedan 3D printer za beton takve arhitekture, posegnuli za novim rješenjem, fleksibilnijim, ali i tehnički nešto zahtjevnijim.

Ušteda vremena i novca

Osmislili su, naime, novi 3D pisač, čija je ispisna glava postavljena na veliku robotsku ruku, montiranu na okretnu platformu. Takva konstrukcija omogućava da se cijeli sklop relativno lako prevozi, primjerice na prikolici, a isto se tako jednostavno postavlja na mjesto rada.

No, kako bi došli do preciznog ispisa teškog betona, s još težom mlaznicom na vrhu dugačke pomične robotske ruke, u ICON-u su morali riješiti problem dinamičke stabilizacije ispisne glave. To im je, kažu, bio najteži inženjerski zadatak s kojim su se susreli. Ipak, sada su projekt doveli do faze funkcionalnog prototipa, a kako bi ga predstavili javnosti, njime su ispisali nešto više od 8 metara visoku betonsku kuću – na kat.

Printam kuću dvokatnicu...

Jednom kada bude pušten u komercijalni rad, ovaj oblik 3D pisača pojednostavit će cijeli proces, skratiti vrijeme potrebno za njegovo postavljanje na baušteli, smanjiti broj potrebnih radnika, pa će, ukupno gledano, prepoloviti postojeće troškove 3D ispisa građevina. ICON najavljuje da će njihov pisač moći graditi kuće s troškom od oko 232 dolara po m2 za ispisivanje samo zidova. Ako konstrukcija uključuje i temelje i krov, trošak će biti oko 743 dolara za m2. Prosječna (američka) kuća primjenom njihove nove tehnologije u izgradnji bi pojeftinila za oko 25.000 dolara.