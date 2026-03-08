Galaxy Z TriFold dobio za 71 posto veću bateriju zahvaljujući Honorovoj tehnologiji

YouTuberi su u eksperimentu zamijenili originalnu bateriju u Galaxy Z TriFoldu baterijom iz Honorovog Magica V6, čime je kapacitet uređaja porastao s 5.600 na čak 9.600 mAh

Samsung je krajem prošle godine predstavio sklopivi Galaxy Z TriFold s baterijom kapaciteta 5.600 mAh, što je za današnje standarde prilično skromno, osobito s obzirom na veličinu i kompleksnost takvog uređaja. Međutim, jedan eksperiment pokazao je koliko bi kapacitet zapravo mogao biti veći kada bi Samsung koristio noviju tehnologiju baterija.

Naime, youtuber koji stoji iza kanala Strange Parts odlučio je zamijeniti originalnu bateriju u Galaxy Z TriFoldu baterijama iz Honorovog Magica V6 koji koristi moderniju Si/C tehnologiju. Riječ je o baterijama koje omogućuju veću energetsku gustoću pa u istom prostoru mogu pohraniti znatno više energije.

Nakon zamjene baterija, ukupni kapacitet Galaxyja Z TriFold povećao se s 5.600 mAh na čak 9.600 mAh, što predstavlja povećanje od približno 71 posto. Cijeli projekt detaljno je dokumentiran u videu kojeg možete pogledati u nastavku.