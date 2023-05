Misija Artemis-II moći će streamati video visoke rezolucije prema Zemlji

Krajem sljedeće godine NASA želi na putovanje do Mjeseca poslati prvu ljudsku posadu nakon više od 50 godina. Bit će to u sklopu misije Artemis-II, kada će novom raketom SLS i svemirskim brodom Orion biti lansirana četveročlana posada. Nju čine troje američkih i jedan kanadski astronaut. NASA će održati obećanje o uključivosti, pa će u ovoj posadi, prvi puta, biti i jedna žena te jedan astronaut crne boje kože.

Složeni sustav repetitora

Ova misija će i po jednom dodatnom tehničkom detalju biti zanimljiva široj javnosti, objavljeno je nedavno. Naime, tijekom nje bit će testirana nova tehnologija laserske komunikacije između svemirskih letjelica i zemaljskih postaja, čime će biti omogućen i prijenos slika te video sadržaja visoke kvalitete. Svemirski će brod Orion tako biti opremljen tehnologijom Orion Artemis 2 Optical Communications System (O2O), koji će biti u stanju prema Zemlji slati slike i video zapise visoke rezolucije, i to u stvarnom vremenu. To će omogućiti gledateljima da prate ovu misiju i vide Mjesec uživo i izbliza kao nikada prije.

Ova se nadogradnja već opisuje kao skok s dial-up internetske veze na optički kabel, kad je riječ o svemirskim komunikacijama. Kako bi se plan mogao ostvariti, NASA je još krajem 2021. godine započela s lansiranjem prvih komunikacijskih satelita tipa Laser Communication Relay Demonstration (LCRD), malenih CubeSat satelita u geostacionarnoj orbiti, koji su već testirani.

Mjesec u HD-u

Nakon tih satelita, u pripremi je komunikacijski terminal naziva Integrated LCRD Low-Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ILLUMA-T), koji će se nalaziti u niskoj orbiti, i to na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Korištenjem jednog i drugog sustava kao repetitora, podaci će iz Oriona, koji će letjeti oko Mjeseca, moći biti prenošeni do Zemlje, odnosno do zemaljskih prijamnika smještenih na Havajima i u Kaliforniji.

Iako će propusnost veze između jedne i druge orbite te do Zemlje biti i do 1,2 Gb/s, maksimalna propusnost veze iz svemirske kapsule do zemaljskih će postaja biti oko 260 mb/s. Samim time i javnost i NASA-ini će stručnjaci dobiti bolji pogled na sve što se događa tijekom misije, a "više podataka znači i više otkrića", poručili su.