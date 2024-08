Najveće 3D-tiskano susjedstvo niče u Teksasu

U Georgetownu, Teksasu, oko 50 kilometara sjeverno od Austina, gradi se najveće 3D-tiskano susjedstvo na svijetu. Grade ga teksaška građevinska tvrtka ICON, stambena tvrtka Lennar i danski arhitektonski biro Bjarke Ingels Group. O testiranju i tehničkim detaljima već smo nedavno pisali.

Materijala na bazi betona

Susjedstvo unutar zajednice nazvane Wolf Ranch sastojat će se od 100 kuća izgrađenih ICON-ovom 3D tehnologijom tiskanja. Prva ogledna kuća već je završena, zidovi su izrađeni od Lavacretea, materijala na bazi betona, koji se ekstrudira pomoću građevinskih robotskih pisača. Nakon tiskanja zidova, tradicionalnim metodama se ugrađuju vrata, prozori i krovovi opremljeni solarnim panelima za energetsku učinkovitost.

Prodano 25 kuća

Kuće su rađene prema američkim standardima, dolaze u osam tlocrta, variraju od 140 do 195 četvornih metara s tri do četiri spavaće sobe plus dnevna soba, kuhinja i ostale standardne prostorije. Cijene se kreću između 475.000 i 599.000 dolara. Projekt je pobudio značajan interes, već je prodano 25 kuća.

Jason Ballard, suosnivač i izvršni direktor ICON-a, opisuje ovaj projekt kao prekretnicu u gradnji kuća. 3D tiskanje u građevinarstvu nudi brže vrijeme izgradnje, niže troškove i smanjeni utjecaj na okoliš u usporedbi s tradicionalnim metodama. Ballard ističe potrebu za većim brojem kvalitetnih, a cijenom pristupačnih kuća u Sjedinjenim Državama, gdje nedostaje oko pet milijuna novih domova. On vjeruje da 3D tehnologija tiskanja može zadovoljiti ovu potražnju bez kompromisa u kvaliteti, ljepoti ili održivosti.

Ekološke prednosti 3D tiskanja

Istraživanja pokazuju da 3D-tiskani domovi mogu znatno smanjiti emisije ugljičnog dioksida i građevinski otpad. Za razliku od konvencionalne gradnje, 3D tiskanje može graditi strukture bez kalupa, smanjujući upotrebu materijala. S obzirom na to da proizvodnja cementa uzrokuje oko 8 posto globalnih godišnjih emisija CO2, ovo smanjenje je značajno. Studija iz Singapura 2020. godine otkrila je da je 3D-tiskana kupaonica bila 25,4 posto jeftinija i proizvela gotovo 86 posto manje ugljičnog dioksida od one izrađene konvencionalnim metodama.

Dileme

Unatoč prednostima, neki kritičari ističu da se 3D-tiskani domovi i dalje oslanjaju na beton, materijal poznat po visokom ugljikovom otisku. Također, građevinski propisi koji se bave sigurnošću i stabilnošću 3D-tiskanih struktura još nisu široko usvojeni, što bi moglo predstavljati izazove za šire prihvaćanje tržišta.

Unutrašnjost kuće izgrađene 3-D printerom Izvor: ICON

ICON-ov projekt u Wolf Ranchu njihov je najveći do sada, ali tvrtka je prethodno koristila svoju 3D tehnologiju tiskanja za izgradnju manjih stanova u Meksiku i Teksasu, namijenjenih socijalno ugroženima. Ballard predviđa da bi se ova tehnologija mogla koristiti i za borbu protiv beskućništva te pružanje skloništa nakon prirodnih katastrofa. Tvrdi da 3D tiskanje više nije znanstvena fantastika, već održivo rješenje za rješavanje globalne stambene krize.

3D na Mjesecu i Marsu

O ICON-ovoj građevinskoj tehnologiji smo već pisali. Jedan od njihovih značajnijih projekata je Mars Dune Alpha, 3D-tiskano stanište dizajnirano za NASA-u kako bi simuliralo životne uvjete na Marsu. Ovaj projekt dio je NASA-inih misija Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), koje imaju za cilj pripremiti se za dugotrajne svemirske misije simuliranjem marsovskog okruženja na Zemlji. Ovim projektom NASA razmišlja o ljudskom boravku na Mjesecu i Marsu, gdje bi se koristila tehnologija 3D tiskanja za izgradnju infrastrukture upotrebom lokalnih materijala, čime se smanjuje potreba za skupim transportom materijala sa Zemlje.