Novi rekord za udaljenost u svemirskoj laserskoj komunikaciji: 226 milijuna kilometara

Možda se sjećate da je NASA u listopadu prošle godine lansirala sondu Psyche, s ciljem istraživanja asteroida 16 Psyche, smještenoga u glavnom asteroidnom pojasu Sunčevog sustava, između orbita Marsa i Jupitera. Sonda na sebi nosi komunikacijski uređaj, Deep Space Optical Communications, koji podatke kodira u infracrvene fotone, pa ih u obliku laserske zrake šalje prema Zemlji. To predstavlja odmak od tradicionalne komunikacije sa svemirskim letjelicama, koja se do sada uvijek odvijala radiovalovima, a omogućava daleko veću propusnost – laserska zraka može u jedinici vremena prenijeti čak 10 do 100 puta više podataka, a na ovoj je misiji ispitati i rad tog sustava u stvarnim svemirskim uvjetima.

Ako se i ne sjećate samog lansiranja ili priče oko misije Psyche, vjerojatno vam je za oko bila zapela vijest o tome da je sonda, tada s udaljenosti od oko 23 milijuna kilometara, prema Zemlji bila poslala digitalni zapis – video snimku visoke rezolucije u trajanju od 15 sekundi, na kojem je glavni protagonist bio jedan mačak.

Na to postignuće nadovezuje se i ono objavljeno ovih dana. Sonda Psyche sada se već nalazi na udaljenosti od 226 milijuna kilometara od Zemlje, dalje od orbite Marsa, odnosno otprilike na pola astronomske jedinice (prosječne udaljenosti Zemlje od Sunca). Tolika udaljenost između laserskog predajnika i prijamnika signala do sada nije postignuta, pa je sonda uspješnim slanjem podataka s navedene udaljenosti oborila novi rekord. Na Zemlju su uspješno novim komunikacijskim sustavom stigli manje zabavni, a korisniji podaci nego zadnji put, telemetrija sa same letjelice.

Sonda Psyche - trenutačna lokacija

Ovo postignuće, kažu iz NASA-e, daje naslutiti kako će se odvijati svemirska komunikacija u budućnosti, bit će ona optička, na velikim udaljenostima, velikim brzinama prenosit će bitne znanstvene podatke, kao i slike i video zapise visoke rezolucije. Sve to čine s jednim krajnjim ciljem na umu – slanjem ljudi na Mars.

Vjerojatno se pitate i koliku brzinu prijenosa podataka je ovaj sustav postigao, a i to je objavljeno. U prvom testu (onom s videom mačka) ostvaren je prijenos brzinom od 267 Mbps, što je red veličine dobrog optičkog širokopojasnog kućnog priključka. U ovom drugom, s otprilike 10 puta veće udaljenosti, propusnost veze pala je na 25 Mbps. No, to i dalje značajno premašuje cilj, koji je za tu udaljenost bio postavljen na samo – 1 Mbps.