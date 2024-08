Osam mjeseci umjesto osam dana? Starliner i dalje "zarobljen" u orbiti

Jedan od razloga preslagivanja rasporeda lansiranja jest i činjenica da se kapsula Starliner nalazi priključena na jednom od dva za to predviđena mjesta na američkom modulu ISS-a. Drugi okupira kapsula Crew-8, koji se ne može vratiti na Zemlju dok u orbitu ne stigne Crew-9 i omogući redovitu smjenu posade. No, Starliner se s postaje ne može, zbog softverskog ograničenja, odvojiti bez posade i preseliti na drugi priključak. Da bi se to softver promijenio i ažurirao, potrebno je barem četiri tjedna, pa stoga misija Crew-9 ostaje na čekanju.