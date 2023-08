Problemi u svemiru: ruska sonda Luna-25 nekontrolirano pala na Mjesec

Nova neslužbena "svemirska utrka" Rusije i Indije, okončana je naprasno ovoga vikenda. Podsjetimo, svemirske agencije tih zemalja htjele su u narednim danima spustiti svoje istraživačke sonde u blizinu južnog pola Mjeseca. Pisali smo već o tome kako je Indija sondu Chandrayaan-3 lansirala 14. srpnja, s planom višetjednog puta do Mjeseca i slijetanja na njega 23. kolovoza. Rusija je sondu Luna-25 lansirala kasnije, 11. kolovoza, s namjerom da ona do destinacije stigne brže i sleti kroz manje od dva tjedna. Samim time u samo dva dana mogli smo imati dva pokušaja slijetanja robotskih landera na Mjesec – no, ruska je misija okončana prije reda.

"Prestala je postojati"

Dok indijskoj sondi sve za sada ide po planu, manevrima je ona već usmjerena prema mjestu slijetanja i nalazi se u stabilnoj uskoj orbiti oko Mjeseca, ona ruska ove je subote zapala u tehničke probleme. Iz Roscosmosa su prvo bili izvijestili o "abnormalnoj situaciji" na svojoj svemirskoj sondi, nakon što ona nije odradila jedan zadani joj i potrebni manevar, tj. paljenje potisnika kojima se korigira putanja. Luna-25 ušla je u orbitu oko Mjeseca od 16. kolovoza i inicijalno je na njega trebala sletjeti 21. kolovoza.

Međutim, nakon što Luna-25 nije uspješno ušla u orbitu potrebnu joj za uspješno slijetanje, iz Rocosmosa je bilo objavljeno kako njihovi stručnjaci analiziraju situaciju. Samo nekoliko sati iza toga, tijekom nedjeljnoga jutra, objavljeno je i da je sonda – izgubljena.

Lansiranje Lune-25 bilo je uspješno Roscosmos State Space Corporation

Prva ruska misija slanja letjelice na Mjesec još od 1976. godine neslavno je propala. "Letjelica je ušla u nepredviđenu orbitu i prestala postojati, kao rezultat sudara s površinom mjeseca", glasi pomalo neobično formulirana izjava iz Roscosmosa. Više detalja nije objavljeno.

Izvorni plan kaže da je istraživačka postaja Luna-25 trebala na Mjesecu raditi čak godinu dana, s ciljem naprednog uzorkovanja tla, bušenja, mjerenja njegovih karakteristika i provođenja raznih znanstvenih istraživanja. Bio je to planirani prvi korak u novom svemirskom programu, koji ima krajnji cilj uspostavljanje svemirske kolonije na Zemljinom prirodnom satelitu do 2040. godine. Za sada su od ove misije dobili tek nekoliko fotografija Mjesečeve površine izbliza.