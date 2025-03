SpaceX-ov Starship eksplodirao na osmom pokusnom letu, potisnik se uspješno vratio

S djelomičnim je uspjehom protekle noći okončan testni let Starshipa, najveće rakete na svijetu. Njezin je prvi stupanj, potisnik Super Heavy, uspješno vraćen na lansirnu rampu, no sama raketa raspala se u letu

Prošle je noći po hrvatskom vremenu SpaceX izveo novi pokusni let svojeg Starshipa Super Heavy, najveće rakete na svijetu na kojoj se zasnivaju Muskovi snovi o koloniziranju Marsa. Osmi pokusni let odgađan je nekoliko puta zbog manjih tehničkih problema, no u konačnici je raketa duga 123 metra lansirana iz svemirske baze Starbase u Teksasu oko 17:30 po lokalnom vremenu. Sva 33 raketna motora Raptor odradila su svoje i ultravelikim potisnikom pogurala raketu prema orbiti.

Dio spašen, dio ne

Prema planu, nakon otprilike dvije i pol minute došlo je do "vrućeg" odvajanja Starshipa od potisnika Super Heavy, manevra koji je već dobro koordiniran i uvježban, pa je nakon toga glavni stupanj rakete nastavio svoj let na vlastiti pogon, dok se prvi stupanj vratio natrag na lansirnu rampu. Tamo ga je uspješno uhvatila mehanička ruka Mechazilla, čime je ostvaren treći takav uspješan povratak i hvatanje u bazi Starbase, također jedan od ključnih procesa za učiniti Starship višestruko iskoristivom raketom.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/JFeJSdnQ5x — SpaceX (@SpaceX) March 6, 2025

No, dok se to događalo na tlu, Starship je iskusio tehničke probleme u fazi uspona. "Energični događaj" je, navode iz SpaceX-a, zabilježen na njegovom stražnjem dijelu, što je dovelo do gubitka snage iz dijela njegovih raketnih motora. Uslijed toga Starship je izgubio kontrolu i počeo se neplanirano okretati oko više vlastitih osi, nakon čega je i kontrola misije izgubila kontakt s njime. Otprilike devet i pol minuta nakon lansiranja raketa je doživjela "naglo neplanirano rastavljanje", odnosno raspala se nad Bahamima.

Rezultat toga bio je "vatromet" svemirskog otpada, snimljen s nekoliko mjesta, koji je uznemirio lokalno stanovništvo. Zbog raspada rakete američka je agencija za avijaciju FAA nakratko bila obustavila letove u zračnim lukama Floride.

Just saw Starship 8 blow up in the Bahamas @SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/rTMJu23oVx — Jonathon Norcross (@NorcrossUSA) March 6, 2025

Iz SpaceX-a poručuju da su i tijekom ovog leta mnogo naučili te da će novi propali pokusni let u budućnosti učiniti Starship sigurnijim i pouzdanijim. Poručili su da su krhotine, koje su možda preživjele vatreni prolazak kroz atmosferu, završile u unaprijed planiranom sigurnosnom koridoru te da među njima nema toksičnih materijala.

Osma je testna misija, dakle, završila gotovo identično kao i sedma, obavljena u siječnju. Isti je bio i planirani profil leta, a SpaceX će ponovno morati dokazati agenciji FAA (nad kojom, doduše, visi Muskov "mač" otkaza) da je Starship tehnički ispravan prije nego što dobije dozvolu za sljedeće pokusno lansiranje.