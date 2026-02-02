SpaceX želi postaviti milijun podatkovnih centara na solarni pogon u orbitu

Za razliku od zemaljskih centara koji troše velike količine vode te opterećuju elektroenergetske sustave, orbitalni podatkovni centri mogli bi svoju toplinu isijavati izravno u vakuum svemira

Matej Markovinović ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 21:50
📷 Foto: Unsplash
SpaceX je podnio zahtjev američkoj Saveznoj komisiji za komunikacije (FCC) za postavljanje konstelacije od čak milijun satelita-podatkovnih centara u niskoj Zemljinoj orbiti. Iako je malo vjerojatno da će FCC odobriti mrežu takvih razmjera, analitičari ističu kako SpaceX često traži dozvole za znatno veće projekte nego što ih na kraju realizira, koristeći ih kao polazište za daljnje pregovore.

Kako prenosi The Verge, radi se o mreži orbitalnih podatkovnih centara na solarni pogon, koji bi međusobno komunicirali laserskim vezama. U dokumentaciji se projekt opisuje izrazito ambiciozno, kao „prvi korak prema civilizaciji razine Kardashev II“, odnosno civilizaciji sposobnoj iskoristiti cjelokupnu energiju Sunca.

Za razliku od zemaljskih centara koji troše velike količine vode te opterećuju elektroenergetske sustave, orbitalni podatkovni centri mogli bi svoju toplinu isijavati izravno u vakuum svemira. Energiju bi pak gotovo u potpunosti crpili iz Sunčeva zračenja, uz ograničenu upotrebu baterija.

No, čak i ako bi u orbitu bio lansiran tek manji dio predložene konstelacije, to bi značilo znatan porast broja umjetnih objekata u svemiru. Prema procjenama Europske svemirske agencije, trenutačno oko Zemlje kruži oko 15.000 satelita, pri čemu većinu čine SpaceX-ovi Starlink sateliti, više od 9.600 njih.

Usprkos potencijalnim problemima, iz SpaceX-a navode da bi orbitalni podatkovni centri dugoročno mogli biti povoljnija i energetski učinkovitija alternativa klasičnim kopnenim podatkovnim centrima.

 

