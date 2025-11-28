Startup prikupio 4,5 milijuna dolara za novi tip fuzijskog reaktora namijenjenog brodovima

Maritime Fusion, američki startup koji podržava i poznati inkubator Y Combinator, objavio je zatvaranje runde početnog financiranja u iznosu od 4,5 milijuna dolara. Rundu je predvodio Trucks VC, uz sudjelovanje legende Silicijske doline Paula Grahama te još niza fondova i strateških investitora. Svježi kapital ubrzat će misiju tvrtke u razvoju tehnologije visokotemperaturnih supravodiča (HTS) i primjeni fuzijske energije u komercijalnoj pomorskoj industriji. Cilj im je to učiniti prije nego što fuzijski reaktori postanu dostupni za primjenu u klasičnoj elektroenergetskoj mreži.

Za razliku od većine fuzijskih tvrtki koje ciljaju na proizvodnju električne energije za mrežu, što zahtijeva visoku gustoću snage, Maritime Fusion zauzima drugačiji pristup. Tvrtka razvija tokamak reaktor "Yinsen" niske gustoće snage, optimiziran za primjenu izvan mreže (off-grid). Njihov model cilja na komercijalne slučajeve koji zahtijevaju deset puta manje snage uz nulte emisije i imaju manje zahtjeve u pogledu neprekidnog rada. Time se ublažavaju glavni izazovi u razvoju ovih tehnologija, koje su nam "uvijek udaljene 20-30 godina".

Prvi korak – kabel

U svojem novom laboratoriju u San Franciscu tvrtka je postigla značajan inženjerski uspjeh testiranjem svog patentiranog kabela SHIELD (Superconducting High Integrity Energy Link & Distribution). Tijekom nedavnog testa, kabel je uspješno prenio 5.000 ampera pri temperaturi od 77 Kelvina koristeći tekući dušik kao rashladno sredstvo. Dizajn kabela ima presjek promjera manjeg od 25 mm, a projektiran je za podnošenje struje do 8.000 ampera, uz mogućnost još većih struja u još hladnijim uvjetima, relevantnima za fuziju.

SHIELD Maritime Fusion

Jedna od ključnih značajki kabela SHIELD je njegova modularnost, koja omogućuje jednostavno pakiranje izoliranih snopova, osiguravajući visoku gustoću struje uz toplinsku stabilnost. Osim za fuzijske magnete, tvrtka planira prodavati ovaj isti kabel sektorima distribucije energije, počevši od AI podatkovnih centara. U usporedbi s bakrenim vodičima koji zahtijevaju znatno veći presjek i stvaraju omske gubitke, HTS rješenje nudi goleme uštede energije jer je u praksi riječ o supravodiču bez gubitaka koji zahtijeva minimalno hlađenje od približno 1,5 W/m pri 77 Kelvina.

Više smjerova razvoja

Izvršni direktor Justin Cohen, bivši inženjer iz Tesle, ističe da iako je fuzija s pozitivnom energetskom bilancom na vidiku, mreža možda neće biti prvo mjesto njezina komercijalnog uspjeha. Tvrtka stoga paralelno napreduje na fizikalnoj osnovi za reaktor Yinsen kroz suradnju sa Sveučilištem Columbia i sudjelovanjem u Nacionalnom fuzijskom postrojenju DIII-D Ministarstva energetike SAD-a. Partnerstva im omogućuju ciljane eksperimente usmjerene na razvoj pulsnih scenarija specifičnih za njihov operativni režim.

Dodatno, smatra se da upotrebom HTS kabela u podatkovnim centrima mogu biti ostvarene uštede veće od 10 milijuna dolara godišnje po centru, što dodatno potvrđuje komercijalni potencijal tehnologije koju razvija Maritime Fusion.