Nakon pregovora s Kinom, Nizozemska ukida stroge mjere nadzora nad Nexperijom

Nizozemski ministar gospodarstva potvrdio je suspenziju naredbe o "zapljeni" nakon što su kineske vlasti zajamčile neometanu opskrbu čipovima, a sud u Amsterdamu preuzeo kontrolu nad upravom Nexperije

Nizozemski ministar gospodarstva Vincent Karremans objavio je ovoga tjedna odluku o suspenziji naredbe donesene prije nekoliko tjedana, koja se odnosila na kompaniju Nexperia. Tada je, temeljem staroga Zakona o dostupnosti dobara, tamošnja vlada preuzela kontrolu nad tim proizvođačem poluvodiča, tvrtkom u kineskom vlasništvu koja proizvodi čipove za automobilsku i elektroničku industriju.

Poništena nacionalizacija

Povlačenje odluke uslijedilo je nakon niza konstruktivnih sastanaka s kineskim vlastima, koje su poduzele konkretne mjere da bi osigurale opskrbu čipovima za Europu i ostatak svijeta. Karremans je te poteze ocijenio znakom dobre volje, naglasivši da je trenutak pogodan popuštanje. Odluka o tome je donesena u bliskim konzultacijama s europskim i međunarodnim partnerima.

Zakon o dostupnosti dobara prvotno je aktiviran 30. rujna 2025. godine, prvi put od 1952., zbog ozbiljne zabrinutosti vezane uz Nexperiju. Razlog aktivacije bile su radnje pripisane sada suspendiranom izvršnom direktoru, a koje su uključivale neprikladan prijenos imovine, sredstava, tehnologije i znanja stranom subjektu. Takvi postupci ocijenjeni su bili kao "prijetnja kontinuitetu ključnih tehnoloških sposobnosti na nizozemskom i europskom tlu", s rizikom da proizvodni kapaciteti Nexperije postanu nedostupni Europi u hitnim slučajevima – a odluka o "nacionalizaciji" donesena je i pod neupitnim pritiskom SAD-a.

Pravosudni i diplomatski rasplet

Iako je nizozemska vlada sada povukla svoju naredbu, pravna situacija unutar same tvrtke ostaje predmetom neovisnog sudskog postupka. Poduzetničko vijeće žalbenog suda u Amsterdamu, neovisno o vladinim mjerama, suspendiralo je izvršnog direktora i imenovalo privremenog neizvršnog direktora s upravljačkim ovlastima.

Sud je također prenio dionice tvrtke na povjerenika, potvrđujući sumnje u ispravnost upravljanja tvrtkom. Vlada je naglasila da nije sudjelovala u tim korporativnim odlukama, već su one rezultat redovite procedure prema nizozemskom trgovačkom pravu.

Na međunarodnom planu, situacija se donekle stabilizirala nakon nedavnog dogovora o ekonomskim i trgovinskim odnosima između SAD-a i Kine. Kina se obvezala osigurati nastavak prodaje čipova iz Nexperijinih postrojenja u Kini, čime će se omogućiti distribucija ključnih starijih generacija čipova prema ostatku svijeta. Nizozemska vlada također poručuje da je od početka surađivala s kineskim vlastima kako bi pronašla obostrano prihvatljivo rješenje koje bi osiguralo izuzeće Nexperije od određenih američkih pravila, ali i spriječilo destabilizaciju tvrtke uzrokovanu postupcima bivše uprave.

Budućnost opskrbe zajamčena

Normalne proizvodne aktivnosti tvrtke mogu se nastaviti neometano, a suspenzija Zakona znači da više ne postoje posebna ograničenja usmjerena specifično na Nexperiju. Nizozemska ipak, zajedno s europskim partnerima, nastavlja pratiti razvoj situacije kako bi se osigurala opskrba ključnim proizvodima. Jačanje europskog sektora poluvodiča ostaje prioritet, što uključuje potporu strateškim tvrtkama i povećanje otpornosti opskrbnih lanaca. Sve to usklađeno je i s nadolazećom regulativom, najavljenom kao "EU Chips Act 2.0", kojom se nastoji osigurati tehnološka suverenost Europe u domeni poluvodiča.