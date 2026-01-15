Za tisuću dolara možete (ali nemojte) rezervirati sobu u prvom hotelu na Mjesecu

Kalifornijski startup GRU Space započeo je s prikupljanjem prijava za boravak u lunarnom hotelu, uz ambiciozan plan izgradnje i korištenje inovativnih tehnologija od 2032. godine

Američka tvrtka GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) službeno je otvorila prijave za boravak u prvom hotelu na Mjesecu, čije se otvaranje predviđa za 2032. godinu. Potencijalni putnici mogu već sada bukirati smještaj uz uplatu nepovratnog predujma od 1.000 dolara, dok će odabrani kandidati morati uplatiti iznose predujma na razini od 250.000 do milijun dolara, ali to nije sve – procjenjuje se da će ukupni troškovi nesvakidašnjeg turističkog boravka na Mjesecu dosegnuti iznos i veći od 10 milijuna dolara po osobi, pa tko zna kolika bi cijena putnike na kraju mogla dočekati.

Godišnji odmor među zvijezdama

Iza ovog ambicioznog projekta stoji 22-godišnji Skyler Chan, diplomirani inženjer elektrotehnike i računalnih znanosti sa Sveučilišta Berkeley. Mladi Chan već sad ističe svoje bogato iskustvo koje uključuje pilotsku obuku u Ratnom zrakoplovstvu, koju je prošao već sa 16 godina, rad na softverskim rješenjima za Teslu te sudjelovanje u izradi NASA-inog 3D pisača za svemirsku upotrebu. Njegov startup uživa podršku investitora povezanih s vodećim tehnološkim gigantima poput SpaceX-a, Nvidije i inkubatora Y Combinator, pa mu to daje određeni kredibilitet. No ipak, ideja se iz današnje perspektive čini vrlo ambicioznom.

Prvi lunarni hotel bit će struktura na napuhavanje, proizvedena na Zemlji, koju će do odredišta transportirati neka od budućih raketa za prijevoz tereta. Objekt je dizajniran za boravak do četiri gosta, uz predviđeni operativni vijek od deset godina. Svemirski će turisti imati priliku uživati u pogledu na lunarni krajolik i Zemlju, a planirane aktivnosti tijekom "godišnjeg odmora" uključuju šetnje površinom Mjeseca, vožnje lunarnim vozilima te – igranje golfa u uvjetima niske gravitacije.

Posebnost pristupa tvrtke GRU Space leži u održivosti i korištenju lokalnih resursa. Ovaj projekt planira implementaciju vlastitog sustava kojim će transformirati lunarno tlo u građevinski materijal i na licu mjesta od njega izrađivati potrebne strukture. Ta strategija trebala bi omogućiti dugoročnu prisutnost i stabilnost objekata na Mjesecu bez pretjeranih logističkih zahtjeva za slanjem materijala sa Zemlje.

Ambiciozan plan

Put do otvaranja hotela, prema službenim informacijama, podijeljen je u nekoliko ključnih faza, počevši s prvom testnom misijom planiranom za 2029. godinu, nakon ishođenja potrebnih regulatornih odobrenja. Prije samog lansiranja hotela, GRU Space će provesti dvije pripremne misije: postavljanje prve nastambe pod tlakom za testiranje uvjeta lunarne okoline te slanje većeg tereta na Mjesec, u blizinu kratera koji bi nudio prirodnu zaštitu od radijacije i temperaturnih oscilacija.