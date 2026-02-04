Zašto se LED žarulje zapravo isplate: Matematika uštede kroz 10 godina

Revolucija u rasvjeti koja se odvija posljednjih godina promijenila je način na koji osvjetljavamo svoje domove i urede. Iako je početna cijena LED žarulja i dalje viša od cijene njihovih prethodnica, klasičnih i halogenih žarulja, postavlja se ključno pitanje - je li ta investicija dugoročno isplativa?

Hladna matematika: seciranje troškova jedne žarulje

Da bismo razumjeli razmjere uštede, potrebno je razložiti troškove jedne žarulje ekvivalenta snage 60 W tijekom desetogodišnjeg razdoblja, uz pretpostavku da radi četiri sata dnevno. U izračun ulaze dva ključna faktora - trošak električne energije i trošak nabave samih žarulja. Uzimajući u obzir prosječnu cijenu električne energije u Hrvatskoj od oko 0,18 € po kWh u 2026. godini, brojevi postaju iznimno jasni.

Klasična žarulja sa žarnom niti, snage 60 W, u deset godina potrošit će oko 876 kWh energije, što znači trošak od gotovo 158 eura samo za struju. Budući da joj je životni vijek tek oko tisuću sati, u tom razdoblju trebat će je zamijeniti otprilike petnaest puta, što na trošak struje dodaje još desetak eura za nabavu.

Njezina modernija inačica, halogena žarulja od 42 W, nešto je učinkovitija, no i dalje generira značajan trošak od oko 110 eura za struju i desetak eura za sedam potrebnih zamjena. Nasuprot njima, moderna LED žarulja snage 8 W, koja daje istu količinu svjetlosti, u istom će razdoblju potrošiti tek 117 kWh. To se prevodi u trošak od samo 21 eura za električnu energiju.

S obzirom na životni vijek od preko 25.000 sati, jedna kvalitetna LED žarulja, čija je cijena oko četiri eura, bit će dovoljna za cijelo desetljeće. Ukupni trošak? Oko 25 eura za LED, u usporedbi sa 120 eura za halogenu i gotovo 170 eura za klasičnu žarulju.

Foto: Unsplash

Ušteda na razini kućanstva: preko 2.000 eura u desetljeću

Kada se izračun s jedne žarulje preslika na prosječno kućanstvo, koje prema procjenama ima petnaestak rasvjetnih tijela, financijski benefiti postaju još jasniji. Zamjena svih klasičnih žarulja LED alternativama donosi uštedu koja se mjeri u tisućama eura. Ukupni desetogodišnji trošak za rasvjetu temeljenu na staroj tehnologiji sa žarnom niti penje se na više od 2.500 eura.

S druge strane, potpuno opremanje doma LED rasvjetom za isto razdoblje stajat će vas manje od 400 eura. Razlika je frapantna, radi se o izravnoj uštedi od preko 2.100 eura. Taj novac, umjesto da bude potrošen na neučinkovitu tehnologiju, može se iskoristiti za ljetovanje, ulaganje u obrazovanje ili novi komad tehnologije.

Povrat investicije u LED žarulje, zahvaljujući drastično nižim računima za struju, ostvaruje se već za četiri do šest mjeseci, nakon čega svaka sljedeća minuta rada predstavlja čistu uštedu. Zainteresirani mogu i sami izračunati troškove za svoje specifične potrebe.

Više od same uštede na struji

Financijska korist nije jedina prednost LED tehnologije. Klasične žarulje su notorno neučinkovite jer čak 90 posto energije pretvaraju u toplinu, a samo deset posto u svjetlost. Ljeti one djeluju kao minijaturni grijači, dodatno opterećujući klima uređaje i povećavajući troškove hlađenja prostora.

LED žarulje, s druge strane, ostaju hladne na dodir jer preko 80 posto energije pretvaraju u svjetlost. Uz to, moderna LED tehnologija nudi superiornu kvalitetu svjetla s visokim indeksom uzvrata boje (CRI), zbog čega boje u prostoru izgledaju prirodnije i življe. Naposljetku, tu je i praktičnost. Dugovječnost LED žarulja znači da je gnjavaža s čestim mijenjanjem, posebice na teško dostupnim mjestima, stvar prošlosti.