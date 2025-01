Greškom u softveru Eutelsatov sustav i OneWeb sateliti ponovili Y2K dramu 25 godina kasnije

Većina čitatelja ovog portala zna kakvu je paniku prije 25 godina izazvao prijelaz stoljeća. Zloglasno nagovješten IT smak svijeta, famozni Y2K događaj, koji se na koncu nije dogodilo.

Pogreška vezana uz prijestupnu godinu

Ali 25 godina kasnije, kao da se Y2K u nekoj svojoj inačici probudio i na 31. prosinca 2024. prekinuo rad Eutelsatovog sustava satelitskog širokopojasnog interneta OneWeb u trajanju od 48 sati.

Prekid, koji je uzrokovan pogreškom u softveru u segmentu na zemlji, bila je pogreška vezana uz prijestupnu godinu, odnosno propust u računanju razlike između vremena GPS-a i UTC-a. To je kritični parametar za održavanje sinkronizacije između satelita i sustava na zemlji. Problem je počeo neposredno nakon ponoći po UTC-u 31. prosinca, a mreža je postupno vraćena na 80% radne sposobnosti do 1. siječnja, dok je puna funkcionalnost vraćena do 2. siječnja. Za sve slične IT brodolome, kao i obično, okrivljuje se testiranje.

Eutelsat OneWeb, konkurencija Starlinku

Eutelsat OneWeb, koji je konkurent SpaceX-ovom sustavu Starlink, ima svoju konstelaciju satelita u niskoj Zemljinoj orbiti s više od 630 satelita. Iako je to znatno manje od tisuća Starlinkovih svemirskih letjelica, OneWebova konstelacija ima namjeru biti alternativa. Na nju se gleda kao na sustav s kojim bi Europa mogla biti mirna od mogućih problema s monopolom Starlinka pa ga koristi industrijski konzorcij SpaceRISE, koji je nedavno izabran od strane Europske unije za projekt satelitskog širokopojasnog interneta IRIS² vrijedan nekoliko milijardi eura. S predviđenim datumom pokretanja početkom 2030. godine, SpaceRISE će uspostaviti robusnu i pouzdanu satelitsku širokopojasnu infrastrukturu.

Prekid nije izazvao katastrofu, ali može imati posljedice za Eutelsatovu reputaciju i tržišni položaj, posebice u kontekstu projekta IRIS².