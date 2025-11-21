Talijanske radio postaje ometaju signal hrvatskima, Europa ih službeno opomenula

Europska komisija uputila je službenu opomenu Italiji jer nije spriječila ometanje radijskih frekvencija u susjednim zemljama, među kojima je i Hrvatska, čime krši europske direktive

Europska komisija odlučila je otvoriti postupak zbog povrede prava slanjem službene opomene Italiji. Razlog takvog poteza jest njihova neusklađenost s Europskim zakonikom o elektroničkim komunikacijama te Okvirnom direktivom (Direktivom o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge).

Pogođene susjedne države

Komisija ističe da Italija nije poduzela dovoljne administrativne mjere za uklanjanje štetnih smetnji koje uzrokuju talijanski FM radijski nakladnici. Riječ je o problemima unutar frekvencijskog pojasa FM-a (87,5 – 108 MHz) koji negativno utječu na susjedne države članice Europske unije. Smetnje se, kažu, protežu na teritorije Francuske, Malte, Slovenije i Hrvatske.

Zbog djelovanja talijanskih odašiljača, nakladnici u spomenutim državama onemogućeni su u korištenju radiofrekvencijskog spektra u FM pojasu za potrebe svojih nacionalnih radijskih kanala, odnosno suočavaju se sa smetnjama i miješanjem vlastitih signala s onim talijanskima – što će potvrditi gotovo svatko tko je ljetovao na hrvatskoj obali.

Unatoč dugotrajnim razmjenama informacija s Italijom unutar okvira Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra, problem nije otklonjen. Europska komisija stoga smatra da Italija nije ispunila svoje obveze, pa im sada šalje službenu opomenu.

Talijanske vlasti sada imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je Komisija iznijela u svojem dopisu. Ukoliko u zadanom roku izostane zadovoljavajući odgovor talijanske strane, Europska komisija može se odlučiti na sljedeći korak u kaznenom postupku, a to je izdavanje obrazloženog mišljenja. Potom može uslijediti slanje tužbe Sudu EU-a.