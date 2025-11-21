Talijanske radio postaje ometaju signal hrvatskima, Europa ih službeno opomenula

Europska komisija uputila je službenu opomenu Italiji jer nije spriječila ometanje radijskih frekvencija u susjednim zemljama, među kojima je i Hrvatska, čime krši europske direktive

Sandro Vrbanus petak, 21. studenog 2025. u 21:02

Europska komisija odlučila je otvoriti postupak zbog povrede prava slanjem službene opomene Italiji. Razlog takvog poteza jest njihova neusklađenost s Europskim zakonikom o elektroničkim komunikacijama te Okvirnom direktivom (Direktivom o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge).

Pogođene susjedne države

Komisija ističe da Italija nije poduzela dovoljne administrativne mjere za uklanjanje štetnih smetnji koje uzrokuju talijanski FM radijski nakladnici. Riječ je o problemima unutar frekvencijskog pojasa FM-a (87,5 – 108 MHz) koji negativno utječu na susjedne države članice Europske unije. Smetnje se, kažu, protežu na teritorije Francuske, Malte, Slovenije i Hrvatske.

Zbog djelovanja talijanskih odašiljača, nakladnici u spomenutim državama onemogućeni su u korištenju radiofrekvencijskog spektra u FM pojasu za potrebe svojih nacionalnih radijskih kanala, odnosno suočavaju se sa smetnjama i miješanjem vlastitih signala s onim talijanskima – što će potvrditi gotovo svatko tko je ljetovao na hrvatskoj obali.

Unatoč dugotrajnim razmjenama informacija s Italijom unutar okvira Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra, problem nije otklonjen. Europska komisija stoga smatra da Italija nije ispunila svoje obveze, pa im sada šalje službenu opomenu.

Talijanske vlasti sada imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je Komisija iznijela u svojem dopisu. Ukoliko u zadanom roku izostane zadovoljavajući odgovor talijanske strane, Europska komisija može se odlučiti na sljedeći korak u kaznenom postupku, a to je izdavanje obrazloženog mišljenja. Potom može uslijediti slanje tužbe Sudu EU-a.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi