HAKOM se oglasio oko slučaja A1 i izbacivanja N1 i Sport Kluba

Slijedom jučerašnje "prijelomne vijesti" o uklanjanju programa N1 televizije i sportskih kanala Sport Kluba iz ponude A1, danas se o slučaju oglasila i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM. Sukladno obavijesti koju su zaprimili od operatora A1 Hrvatska, a tiče se ukidanja dijela programa koji se nalaze paketima TV usluge, ih HAKOM-a su potvrdili da će ispitati ovaj slučaj i objavili su što korisnici mogu učiniti.

Podsjetimo, A1 je najavio da će od 29. ožujka prestati s emitiranjem kanala United Media, koji uključuju Sport Klub, N1, Pikaboo i Vavoom. Umjesto tih programa A1 uključuje zamjenske programe (primarno Arena Sport) u okviru iste naknade za paket na koji su korisnici pretplaćeni.

Operater može mijenjati listu programa

U Uvjetima korištenja A1 TV usluge, koji su sastavni dio pretplatničkog ugovora, propisano je da A1 može mijenjati raspored programa, između ostalog, i tako da dodaje ili izuzima pojedine programe iz paketa ili da pojedine programe iz paketa zamjenjuje novima, ili da prestane distribuirati pojedine programe koje distribuira u paketu ili pojedinačno ili da započne distribuirati nove programe, pa i da prestane ili započne distribuirati cijeli paket programa, a o izmjeni korisnici trebaju biti unaprijed obaviješteni – napominje HAKOM.

Raskid ugovora od slučaja do slučaja

Zbog toga, ovakva promjena programskog sadržaja ne daje nužno korisnicima pravo na raskid pretplatničkog ugovora, jer je izmjena programskog sadržaja specifična i kao takva ne pogađa sve korisnike jednako, pogotovo iz razloga što će operator ponuditi i zamjenski sadržaj.

Međutim, HAKOM ističe kako korisnici sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama mogu podnijeti prigovor vezano za ove izmjene, gdje će se od slučaja do slučaja razmatrati je li navedena promjena za pojedinog korisnika predstavlja i značajniju izmjenu pojedinog paketa programa koji se distribuira korisniku. Ako ste, dakle, u većoj mjeri gledali kanale koji će biti ugašeni, i to navedete kao razlog zahtjeva za otkaz ugovora, moguće je da dobijete pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez penala.

"Svaki korisnik koji je nezadovoljan ovom izmjenom se može obratiti svom operatoru i uložiti prigovor, reći da je ta promjena značajnija za njega, dati privolu svom operatoru da može provjeriti na koji se način korisnik ponašao, je li taj kanal i gledao. Može se provjeriti u sustavu, za svakog korisnika je to drugačije. Ako je korisnik to gledao i ako je to razlog zašto je ugovorio uslugu pojedinog operatora, operator mu mora dati pravo na raskid bez naknade", potvrdila je Marina Ljubić Karanović, viša stručnjakinja za pravne poslove HAKOM-a u programu N1 televizije.

Što korisnici mogu učiniti?

Operatori općenito imaju pravo mijenjati svoje uvjete korištenja usluga, pa tako i mijenjati pojedine programe unutar programskih paketa. Međutim, moraju o tome prethodno adekvatno obavijestiti korisnike. Pretplatnici A1, pak, imaju prava zajamčena hrvatskim propisima, i mogu ih ostvariti podnošenjem žalbe u roku od 30 dana od dana kad su službeno zaprimili takvu obavijest. Dan od kojega se računa ovaj tridesetodnevni rok na žalbu ne računa od trenutka kad je korisnik iz medija saznao za novost, nego kada obavijest dobije osobno, kažu iz HAKOM-a.

Proces podnošenja prigovora provodi se kroz tri faze. Prva žalba se u pisanom obliku podnosi operateru. Ako je on ne riješi na korisniku prihvatljiv način, korisnik može na prvo rješenje podnijeti i prigovor u drugostupanjskom postupku. Tek ako niti tada ne dobije zadovoljavajuće rješenje, može se požaliti HAKOM-u, a cijela procedura opisana je na ovom mjestu.

HAKOM o @A1Hrvatska: Treba u roku od 30 dana uputiti prigovor operatoru na način da ukidanje N1 značajno utječe na vaše gledateljske navike i dati privolu da provjere koliko ste ga gledali. Ako utvrde da je to točno A1 vam MORA BEZ NAKNADE omogućiti raskid ugovora. #n1info — Ilija Jandrić (@IlijaJandric) March 16, 2021

"Operatori znaju svoje obveze, moraju se ponašati u skladu s tim. Ako to ne rade, trpe određene sankcije. Mi kao HAKOM prikupljamo činjenice, neki korisnici su dobili obavijesti, neki nisu, neki su dobili posebno. Nama je važno da se korisnici ne zamaraju tim stvarima. Od trenutka svoje obavijesti oni imaju pravo postupati”, rekla je Ljubić Karanović.