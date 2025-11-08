Bogato opremljeni TCL C7K je mini LED TV s Quantum Dot tehnologijom, 144 Hz i visokom svjetlinom

SPECIFIKACIJE – TCL 65C7K Ekran 65" QD -Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG) Konektori 4 x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB 3, USB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Procesor AiPQ Pro procesor Softver Google TV

Detaljan pregled ovogodišnjeg lineupa TCL televizora predstavili smo u nedavnoj temi, a jedan od modela koji ima mini LED pozadinsko osvjetljenje i pripada višoj srednjoj klasi ovog proizvođača je TCL C7K. Ovaj bogato opremljeni televizor koji uz to ima moderan dizajn može se u veličini od 65'' nabaviti za 869 eura na našem tržištu. Za taj iznos nudi napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem, bogatu HDR podršku i visoku svjetlinu uz 144 Hz koji će se svidjeti gaming publici.

TCL 65C7K straga vodi računa o provođenju kablova, a straga se vidi i dio audio sustava

Ovaj televizor dolazi u veličinama od 50, 65, 75, 85, 98 i ogromnih 115 inča. Model je vizualno sličan nominalno jačem C8K uređaju i ima široku metalnu bazu, tanki metalni rub oko panela, ali i dosta tanji profil, pa je zapravo vizualno donekle atraktivniji i svakako bolje pripremljen za postavljanje na zid. Straga se nalazi kvadratičasti uzorak i dva woofera kao dio Bang & Olufsen audio sustava ukupne snage 60 W.

Mini LED pozadinsko osvjetljenje, brojne zone lokalnog zatamnjenja i Quantum Dot sloj omogućuju visoku svjetlinu i bogat prikaz boja uz podršku za HDR formate

TCL C7K jedan je od nekoliko mini LED modela u ponudi proizvođača, a ponovno spaja ovo napredno pozadinsko osvjetljenje s Quantum Dot slojem za bolji prikaz boja. Televizor inače dolazi s 1008 zona lokalnog zatamnjenja što doprinosi boljem kontrastu, prikazu crne i uniformiranom prikazu slike. Istovremeno ovaj model može doseći vrtoglavu svjetlinu od 3000 cd/m2, pa njegov CrystGLow HVA (naprednija izvedenica VA) panel koji ima visok kontrast (u usporedbi s IPS, ne i OLED tehnologijama) omogućuje odličnu podlogu za prikaz HDR sadržaja. TCL podržava sve aktualne formate uključujući i Dolby Vision. Nisu zanemareni ni gaming korisnici, pa televizor ima 144 Hz stopu osvježavanja panela, podršku za FreeSync, ALLM i ostale gaming tehnologije koje će PC i igračima koji imaju konzole omogućiti iskorištavanje 4K/144Hz, odnosno 4K/120 Hz mogućnosti. Za procesiranje slike brine se napredni AiPQ Pro procesor zadužen za nekoliko AI funkcionalnosti poput AI kontrasta, boje, jasnoće i pokreta. Televizor osim visoke svjetline i kontrasta pokriva i 97% DCI-P3 spektra boja.

C7K ima vrlo tanak ujednačen profil

Kao i ostatak TCL ponude, C7K ima Google TV pametno sučelje koje se ističe po najvećem broju dostupnih aplikacija, odličnoj povezivosti s mobilnim uređajima i općenito je jedan od najboljih dostupnih sustava za pametne televizore. Iako se radi o atraktivno dizajniranom modelu s aspiracijama za najvišu klasu, od četiri HDMI konektora, dva su varijante 2.1. Podržan je i nešto stariji Wi-Fi 5 standard, no ukupno se radi o naprednom modelu s iznadprosječnim audio sustavom koji ima vrlo kompetitivnu cijenu i mogućnosti pogonjene mini LED pozadinskim osvjetljenjem, novim HVA panelom i Quantum Dot tehnologijom.