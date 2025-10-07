LG QNED70 donosi direktno LED osvjetljenje, HDR podršku i WebOS pametno sučelje

QNED serija obuhvaća modele s mini LED pozadinskim osvjetljenjem kao i ovaj početni model koji ima direktno LED osvjetljenje, a QNED boja zamjenjuje Quantum Dot i omogućuje bolji prikaz boja

Bug.hr utorak, 7. listopada 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – LG 65QNED70A6A
Ekran 65 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz
HDR Da (HDR 10,HLG, Dolby Vision)
Konektori 3 x HDMI 2.0, 2 x USB
Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
Procesor α7 AI Processor 4K Gen8
Softver WebOS 25

Proizvođači televizora segmentiraju svoju ponudu po kategorijama, a u tome se ne razlikuje ni LG koji na vrhu piramide ima napredne OLED modele, no ono što se malo odmiče od klasične podjele je njihova linija QNED televizora. Ovaj zajednički nazivnik okuplja modele s različitim tehnologijama pri čemu svi imaju QNED boju, odnosno tehnologiju koja je zamijenila Quantum Dot sloj i prema LG-ju omogućila još bolji i brži prikaz boja. Osim toga se radi o prilično bazičnom LED televizoru kojemu je jedna od najjačih stavki WebOS 25 pametni sustav.

Pogled na LG QNED70 iz profila
Pogled na LG QNED70 iz profila

Izgledom QNED70 ne odstupa od ostalih novih televizora, pa i ovaj model ima tanke rubove s tri strane panela, dok je donja strana ipak deblja. Televizor stoji na dva para nožica smještenih na rubovima panela, a na najdebljem dijelu gledajući iz profila kućište ima 6,7 cm. I na izradi se vidi da LG ovaj televizor ne smješta u istu ravan kao najjače QNED ili OLED modele. Zanimljivo je da je ova serija dostupna na našem tržištu samo u 65'' varijanti i može ga se nabaviti za 799 eura.

LG 65QNED70A6A dolazi s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, ali bez aktivne kontrole lokalnog zatamnjenja. Ono po čemu se ističe je tehnologija Dynamic QNED Color koja zamjenjuje Quantum Dot sloj i zaslužna je za bolji prikaz boje. Za procesiranje i upscale slike na 4K brine se α7 procesor, a jedan od zanimljivih noviteta je AI Chatbot s kojim komunicirate putem AI Magic daljinskog upravljača i koji bi trebao pomoći oko idealnih postavki televizora. Tu su još postavke kao što su AI Picture i Sound Wizard.

LG QNED70 je 4K pametni televizor s WebOS 25 sučeljem, direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem i podrškom za HDR10, HLG i Dolby Vision HDR standarde
LG QNED70 je 4K pametni televizor s WebOS 25 sučeljem, direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem i podrškom za HDR10, HLG i Dolby Vision HDR standarde

Televizor ima 60 Hz, no stiže i s ALLM i VRR tehnologijama kao i Gaming Portal sučeljem u kojemu je dostupna i aplikacija GeForce Now i niz igara. Od konektora dolazi s tri HDMI 2.0 i dva USB-a, a od mrežnih mogućnosti ima Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Jedna od jačih strana LG televizora je WebOS pametno sučelje koje je među najboljim dostupnim na pametnim televizorima. Ima velik broj aplikacija među kojima su i sve najvažnije za video streaming.

Ukupno se radi o klasičnom LED televizoru kojemu u prilog ide direktno LED pozadinsko osvjetljenje i QNED Color tehnologija, podrška za HDR formate izuzev HDR10+ te WebOS pametno sučelje. Za nešto više novca možete se popeti po QNED ljestvici do modela QNED85 koji ima i zamjetno naprednije mogućnosti i stiže s mini LED pozadinskim osvjetljenjem.



