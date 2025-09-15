Mini LED televizor Hisense E8Q ima 144 Hz, ugrađeni subwoofer i široku HDR podršku za ispod 800 eura

Hi-View AI Engine procesor omogućuje brojne AI opcije, a televizor uz sve HDR formate ima sva četiri HDMI 2.1 konektora te omogućuje gaming tehnologije za igranje u 4K/144 Hz. Kao i ostali Hisense mini LED modeli, dolazi i s Quantum Dot tehnologijom

Bug.hr ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Hisense 65E8Q
Ekran 65" mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz
HDR Da (Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG)
Konektori 4 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth
Softver VIDAA OS

Hisense je sa svojim mini LED modelima našao sweet spot na tržištu u kojemu za relativno povoljan iznos nudi tehnički napredne i opremom nakrcane televizore. Model E8Q sugerira da se nalazi nešto iznad popularnog modela E7Q. Braća po tehnologiji oslanjaju se na mini LED pozadinsko osvjetljenje, napredne gaming i HDR mogućnosti i kao ostatak ponude proizvođača za hrvatsko tržište dolaze s VIDAA operativnim sustavom Hisense 65E8Q može se naći za 751 euro na našem tržištu u veličini od 65 inča.

Televizor dolazi s metalnim šupljim središnjim stalkom i oko velikog panela se nalazi tanki metalni rub, dok je ostatak kućišta očekivano plastičan i ima karakterističan kvadratičasti uzorak. Straga su s desne strane smještena sva sučelja pri čemu kao i ostatak mini LED ponude ovaj model stiže sa sva četiri HDMI 2.1 konektora. Straga je smješten i ugrađeni subwoofer, koji zajedno s dva stereo zvučnika čini audio sustav snage 40 W. Shodno tome, televizor stiže s Dolby Atmos i DTS:X-om, no za puno iskorištavanje tih mogućnosti vjerojatno je bolje uzeti soundbar.

Hisense E8Q ima VA panel, mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot tehnologiju te 144 Hz stopu osvježavanja ekrana
Hisense E8Q dolazi s VA panelom i relativno visokim kontrastom (osim ako ga ne uspoređujete s OLED-ima). Mini LED tehnologija omogućuje bolje upravljanje pozadinskim osvjetljenjem, pa možete očekivati bolji prikaz crne, a kako ova serija ima i visoku svjetlinu do 600 cd/m2, možete očekivati dobre HDR mogućnosti. U tom pogledu je Hisense opet ponudio podršku za sve poznate formate uključujući i Dolby Vision. Za procesiranje slike brine se Hi-View AI procesor koji optimizira sliku i omogućuje upscale na 4K među ostalim mogućnostima.

Osim mini LED pozadinskog osvjetljenja, Hisense E8Q također ima Quantum Dot sloj što Hisense zove QLED boje i omogućuje izraženiji prikaz boja. Za gamere je tu podrška za ALLM, VRR, AMD FreeSync i televizor podržava 144 Hz, te 240 u Full HD načinu, a Game Mode PRO ima ugrađenu alatnu traku koja omogućuje brzo mijenjanje postavki unutar igara. Konzolu ili računalo spajate putem HDMI 2.1 konektora i možete uživati u 4K/120 Hz s modernim konzolama ili 4K/144 Hz za PC igrače.

Sve bolji iz generacije u generaciju je i VIDAA sustav koji je brz i responzivan, te pokriva sve najpopularnije aplikacije za video streaming
Kao i ostatak ovogodišnje ponude za hrvatsko tržište, Hisense E8Q dolazi s VIDAA Smart OS sučeljem koje postupno ima sve veći broj dostupnih aplikacija, među kojima su i neke OTT domaćih ponuđača televizijskog programa, kao i sve relevantne video streaming aplikacije od čega su Netflix, Prime Video, Disney+ i YouTube izravno dostupne na samom velikom daljinskom upravljaču koji ima solarno i USB C punjenje te podržava glasovne naredbe.

Ukupno se radi o vrlo dobro opremljenom televizoru koji se najviše oslanja na mini LED osvjetljenje te vrlo bogatu opremljenost u kombinaciji s konkurentnom cijenom.

 



