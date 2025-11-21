Hisense HT Saturn - Surround s francuskim poljupcem

SPECIFIKACIJE Tip Bežični 4.1.2 surround sustav Zvučničke jedinice 3,5" full-range + 1,5" visokotonac + 2" full-range Atmos (sateliti), 6,5" (subwoofer) Povezivost HDMI eARC, HDMI ulaz (oba HDMI 2.1), optički (TOSLINK) ulaz, servisni USB port, Bluetooth Podržani formati Dolby Atmos, DTS:X, DTS, višekanalni PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD Jamstvo 2 godine Dojam Inovativna interpretacija soundbara, s nekolicinom jasnih beneficija koje takav pristup donosi

Hisense HT Saturn reklamira se kao soundbar, ali formom to definitivno nije. Preciznije bi bilo reći da se radi o bežičnom zvučnom sustavu. Fundamentalna problematika soundbarova, osobito onih koji se hvale reprodukcijom surround formata, poput Dolby Atmosa, jest to što je njihova fizička izvedba u izravnoj koliziji s predviđenom namjenom. Želimo li postići da zvuk djeluje kao da dopire sa svih strana, da nas "okružuje", takvo što teško je izvedivo kad ga proizvodi samo uređaj smješten ispod televizora; zakoni fizike u tom su smislu neumoljivi. Hisense je s HT Saturnom odabrao pragmatičan pristup, podijelivši "soundbar" na četiri odvojena zvučnika i pridruživši mu subwoofer. Tako dobiven pravi 4.1.2-kanalni surround sustav, s dediciranim prednjim i stražnjim kanalima, gdje se efekt surrounda ne oslanja na mutna načela psihoakustike, već nastaje kao rezultat okruženosti slušatelja zvučnicima.

Naravno, nije dovoljno rasporediti zvučnike u prostoru, stisnuti palčeve i nadati se najboljem – surround sustavi itekako su ovisni o digitalnom procesiranju signala (DSP), dakle, nečemu što će odrediti kako će se pojedini kanali ponašati sami za sebe, i jedan prema drugome. Očito svjestan takvog stanja stvari, Hisense je taj zadatak prepustio francuskim ekspertima Devialet. Nije neobično ako za Devialet niste nikad čuli – radi se o visokotehnološkoj audiokompaniji, koja proizvodi jedan od najneobičnijih aktivnih zvučnika na svijetu, model Phantom, čudesno integrirano pojačalo Astra, i nekolicinu drugih proizvoda, kojima je zajedničko to da impresioniraju performansama i obaraju s nogu cijenom. Ne radi se, stoga, o "kućnom imenu", već o brendu poznatom najzahtjevnijima i najbogatijima, pa možda baš zbog toga natpis "Tuned by Devialet", otisnut na gornjoj strani Hisenseovih zvučnika, pobuđuje neobjašnjiv osjećaj zadovoljstva.

Dajte im struje

Instalacija sustava, imamo li na umu da se sastoji od pet zvučnika i upravljačke jedinice, zapravo je iznenađujuće jednostavna, i prijateljski nastrojena prema potrebama modernih dnevnih boravaka. Svaki od četiri zvučnika na donjoj strani ima jasno označenu predviđenu poziciju, pa ćete smjesta znati koje morate postaviti naprijed i straga, odnosno lijevo i desno. Plitke gumene nožice dozvoljavaju odlaganje na bilo kakvu ravnu površinu, no moguća je i montaža na zid (potrebni nosači su priloženi) ili fiksiranje za podni stalak, zahvaljujući postojanju standardnog 1/4-inčnog navoja na donjoj strani zvučnika.

Zajednička fotografija dat će vam najbolju predodžbu omjera veličina pojedinih dijelova Hisenseova sustava

Konkretno pozicioniranje zvučnika izravno će utjecati na cjelokupnu kvalitetu zvuka, kao i na iskustvo surrounda, pa mu treba posvetiti malo pažnje. Stražnje zvučnike valjalo bi postaviti na sličnu širinu poput prednjih, a jedni i drugi trebali bi biti otprilike na visini ušiju.

Subwoofer je u tom smislu manje zahtjevan, zbog puke prirode širenja niskofrekventnih zvučnih valova. Njega možete postaviti na mjesto gdje vam se estetski i funkcionalno najbolje uklapa – za većinu će to biti lijevo ili desno od komode ispod televizora, no u obzir dolaze i pozicije lijevo i desno od kauča. Tražite li mjesto s kojeg će bas u vašem prostoru zvučati najbolje što može, poslužite se tehnikom "subwoofer crawl": postavite subwoofer na mjesto gdje sjedite, pustite glazbu ili film s obiljem basa, spustite se na sve četiri i pužite po rubovima sobe. Kada detektirate mjesto s kojeg vam bas zvuči najbolje – moćno, čvrsto i odlično stopljeno s ostatkom sustava – to je optimalna pozicija vašeg subwoofera. Dok to radite, pripazite da nema nikoga kod kuće, jer ruganju neće biti kraja. Takva je svakodnevica neshvaćenog audiofila.

Unutar nekakvih 1,2 metra od svih zvučnika, od kojih se HT Saturn sastoji, mora se nalaziti strujna utičnica, s obzirom na to da oni za rad zahtijevaju električnu energiju. Klasičnih zvučničkih kabela, koje bi trebalo razvlačiti između kanala, srećom, nema. Svi zvučnici komuniciraju s upravljačkom jedinicom, kutijicom veličine 12 x 12 x 3 centimetra, koju treba smjestiti u blizinu televizora i spojiti s njime. Na stražnjoj strani jedinice nalaze se HDMI eARC izlaz i HDMI ulaz (jedan i drugi su HDMI 2.1), optički (TOSLINK) ulaz, servisni USB port (za nadogradnju firmwarea) te USB-C priključak napajanja. Posljednji ulaz je "nevidljivi", bežični – Bluetooth.

Položaj svakog satelita jasno je označen na njihovoj donjoj strani

Ako kutijicu ne želite imati u vidokrugu, slobodni ste spremiti ju u komodu ili fiksirati za stražnju stranu televizora. Uz takvo pozicioniranje, još uvijek nismo naišli ni na kakve probleme u komunikaciji sa zvučnicima, kao ni pripadajućim daljinskim upravljačem, s obzirom na to da on s upravljačkom jedinicom komunicira Bluetoothom, pa ne iziskuje optičku vidljivost, odnosno upiranje u smjeru jedinice.

Daljinac s ekranom

Doduše, daljinski upravljač vam za svakodnevni suživot s Hisense HT Saturnom neće ni trebati. Poput svakog drugog soundbara, sustav podržava HDMI-CEC, pa se uključuje i isključuje zajedno s televizorom, te se daljinac od televizora koristi za namještanje glasnoće sustava.

Daljinski upravljač posjeduje jednoredni ekran, koji će nam omogućiti putovanje po opcijama s ciljem konfiguracije sustava

Trebat ćete ga, doduše, u prvim danima korištenja, zato što se koristi za konfiguraciju postavki zvuka, kao što su glasnoća stražnjih kanala i subwoofera, globalno pojačanje niskih, visokih i srednjih frekvencija (ovo posljednje krije se iza stavke "Dialogue", koja naglašava vokalno područje), odabir zvučnih profila (Standard, Movie, Music, Game, Sport), aktivacija virtualnog surrounda (ako želimo da stražnji zvučnici rade i kad slušamo stereo zvuk), uključenje "noćnog" načina rada (jako reducirani basovi i stisnuta dinamika zvuka), i tome slično.

Kako ćete se snaći u svim tim opcijama? Pomoću jednorednog matričnog ekrana, ugrađenog na gornju stranu daljinca, gdje se prikazuju dostupne opcije i promjene, koje vršimo pomoću četverosmjernog segmenta na sredini daljinca.

Radi se o vrlo dobrom daljinskom upravljaču, zadovoljavajuće ergonomije i uvjerljive mase, kojeg se nećete sramiti držati na stolu u dnevnom boravku, ako ćete za time osjećati potrebu. Napominjemo da Hisense HT Saturn nije mrežno poveziv, stoga ni podržan od bilo kakve mobilne aplikacije. Drugim riječima, ništa od upravljanja pomoću mobitela, što nude neki drugi soundbarovi.

Četiri mala, jedan veliki

Četiri "satelita" kompaktnih su dimenzija od 11,7 x 11,7 x 19,7 centimetara, a u svakom od njih nalaze se tri zvučničke jedinice. Prednja je promjera od 3,5" i djeluje širokopojasno (full-range). Iznad nje nalazi se 1,5-inčni visokotonac, a još jedna širokopojasna jedinica smjestila se na gornju stranu zvučnika. Ta je nakošena prema stropu, s ciljem postizanja "visinskih" efekata, potrebnih za reprodukciju Dolby Atmosa. Promjer joj je dva inča.

Natpis "Tuned by Devialet" za poznavatelje visokokvalitetne akustike ima povelik značaj. Nije poznato na čemu su točno francuski eksperti radili, ali zacijelo je riječ o ugađanju DSP-a, koji je za surround sustave ključan

Subwoofer je, u odnosu na satelite, relativno korpulentan; broji 24 x 24 x 39 centimetara, i teži malo više od pet kilograma. Opremljen je 6,5-inčnom zvučničkom jedinicom, postavljenom na njegovo dno i okrenutom prema podu. Također ima okrugli bas-refleksni otvor, usmjeren prema iza – uz pretpostavku da ga okrenemo kako je Hisense zamislio, s tvrtkinim amblemom sprijeda.

Snaga satelita iznosi 60 W, a subwoofera 240 W. Međusobno se frekvencijski nadopunjuju tako da subwoofer biva aktivan na području od 40 do 120 Hz, dok sve frekvencije iznad toga bivaju usmjerena na satelite. Takva zaliha snage za prosječne će hrvatske dnevne boravke – prostore veličine do tridesetak kvadratnih metara – biti dostatna.

Kad govorimo o višekanalnim, odnosno surround formatima, sustav podržava Dolby Atmos, DTS:X, višekanalni PCM, DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus te Dolby TrueHD.

Svi zvučnici bežično komuniciraju s malenom upravljačkom jedinicom, koja na sebi ujedno sadrži sve konektore. U nju ćete, korištenjem HDMI kabela, spojiti televizor

Iskusniji čitatelji od samog se početka ove recenzije zacijelo pitaju: gdje je peti, centralni kanal? Njega HT Saturn nema – osim ako se ne upari s Hisenseovim televizorom – ali to se u praksi pokazuje mnogo manje problematičnim no što smo inicijalno očekivali. Štoviše, razgovijetnost vokala i uspješnost izgradnje fantomskog središnjeg kanala istaknuli bismo kao jednu od jakih strana Hisenseova sustava.

S gornjim dijelom frekvencijskog raspona očito se pazilo, s obzirom na to da sustav ne zvuči napadno čak ni prilikom prilično glasnog slušanja. To osobito vrijedi za najpitomiju i najmanje "obojenu" postavku ekvilizatora – Standard. Istodobno, visoke su frekvencije dovoljno istaknute da bi HT Saturn zvučao zadovoljavajuće detaljno, te kako bi se izbjegao osjećaj zagušenosti zvuka, što bi za jedan surround sustav bilo pogubno.

Upravljačka jedinica opremljena je LED-icama, koje nas informiraju o aktivnom ulazu, ali možete ju slobodno skloniti s vidika – daljinski upravljač s njome funkcionira pomoću Bluetootha, dakle, bez potrebe za optičkom vidljivošću

Najizazovnijim dijelom sustava smatramo subwoofer, koji lako može izmaknuti kontroli, i umjesto čvrstog, dobro definiranog basa, isporučiti – tutnjavu. Kako bi se to izbjeglo, treba pronaći položaj u prostoru s kojeg se on najbolje stapa s ostatkom sustava. Obratite pozornost na konkretno mjesto u sobi, ali i na usmjerenost bas-refleksnog otvora, jer će i ona itekako utjecati na cjelokupni doživljaj basa. Valja razmisliti i o obuzdavanju snage subwoofera u postavkama sustava (opcija se zove baš tako, "Subwoofer"). Šteta je što Hisense ne dozvoljava veću granularnost upravljanja subwooferom od ±3 dB. Na isti je način ograničeno upravljanje "visinskim" kanalima, a samo je stražnje kanale moguće namjestiti u rasponu od ±5 dB.

Preporučljiva virtualizacija

Za svakodnevne aktivnosti, poput gledanja "linearne televizije", YouTubea i slušanje glazbe, sugeriramo da koristite Hisenseov virtualni surround, konkretno postavku "Pure", koji će naprosto odraditi upmix stereo sadržaja na sve kanale sustava, pa ga nećete čuti samo iz prednjih, već iz svih zvučnika. Time se dobiva drastično bogatija zvučna slika, a bez ikakvih gubitaka u dubini ili pojave artefakata. Rijetko ćete od nas čuti da preporučujemo korištenje virtualnog surrounda, ali u ovom slučaju izveden je odlično, pa ga ima smisla aktivirati. Osim toga, sustav poput HT Saturna ionako nije zamišljen za audiofilske sesije – to je ono kada slušate glazbu s čašom vina i zamišljenim pogledom u daljinu – već da bude dramatičan i zabavan.

Upravo mu to posve uspijeva. Nakon gledanja nekoliko favorita s Dolby Atmos surroundom, kao što su "Mad Max: Fury Road", "Top Gun: Maverick", "Gravity" i "6 Underground", te preslušavanja istaknutih Dolby Atmos playlista na Tidalu, ostaje dojam da Hisense HT Saturn svojim živahnim, bombastičnim karakterom dobro prati sve navedene sadržaje. Osjećaj okruženosti zvukom bolji je nego kod ijednog konvencionalnog soundbara bez stražnjih kanala, jednostavno zato što ih HT Saturn ima, a poveliki subwoofer svojom će se grmljavinom pobrinuti da ne ostanete ravnodušni kad razina kaosa na ekranu poraste – osobito ako ste se potrudili prilikom uklapanja u sustav. Vertikalna pozornica, pri čemu prije svega mislimo na efekte koje nam Atmos nastoji reproducirati iznad glave, nije nas oborila s nogu veličinom i detaljnošću, no ne možemo reći da se u tom smjeru ništa ne događa. Vrijedi razmisliti o pojačanju vertikalnih kanala (stavka "Height") za +2 ili +3 dB.

Dodatne mogućnosti - Rezervirano za vlasnike Hisenseovih televizora

Kad se upari s Hisenseovim televizorom, HT Saturn nudi nekoliko dodatnih praktičnih mogućnosti i funkcija, koje u kombinaciji s televizorima drugih proizvođača nisu dostupne. Za početak, tu je EzPlay, rješenje koje većinu postavki HT Saturna seli na ekran televizora, pojednostavljujući nam tako konfiguraciju sustava i posve uklanjajući potrebu da koristimo priloženi daljinski upravljač.

Još je zanimljiviji Hi-Concerto, rješenje koje zvučnike televizora pretvara u središnji kanal HT Saturna, s ciljem dodatnog poboljšanja razgovijetnosti glasova i dodavanja pravog, fizičkog centra, bez čega mnogi home theater entuzijasti neće htjeti koristiti kućno kino.

Najzad, tu je Room Fitting Tuning, tehnologija za ugađanje akustike sustava karakteristikama konkretnog prostora – drugim riječima, za kalibraciju zvuka. Mikrofon, potreban za analizu prostorije (veličina, refleksije), nalazi se u daljinskom upravljaču, pa je čitav postupak izvediv bez kupnje ikakvih dodataka (ne računajući Hisenseov televizor). Hisense navodi da je Room Fitting Tuning ključan za maksimizaciju performansi sustava HT Saturn, što ne možemo potvrditi ni opovrgnuti. Dojmovi iz naše recenzije općenitije su prirode te vrijede za dodavanje sustava bilo kojem televizoru, neovisno o proizvođaču.

Spomenimo i to da HT Saturn zvuči ugodno i pri mirnijem, tišem slušanju, primjerice, prilikom pozadinskog slušanja glazbe ili radijskih postaja. Utoliko nam je više žao što ne nudi nikakve mogućnosti samostalnog streamanja, što znači da ćete u te svrhe morati uposliti televizor ili vanjski streamer, koji možete povezati pomoću optičkog sučelja.

Cijena od 1.000 eura nije mala, ali moramo ju promatrati u kontekstu činjenice da mnogi kvalitetniji tradicionalni soundbarovi, bez stražnjih kanala, a nerijetko i bez subwoofera, koštaju još više. Korisna je i informacija da se HT Saturn na domaćem tržištu redovito može pronaći za manje od 900 eura, pa i za 590 eura, za koliko se trenutačno ponegdje akcijski prodaje.