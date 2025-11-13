Hisense 55A6Q je pametni TV s direktnim LED osvjetljenjem i širokom HDR podrškom za 320 eura

Početna kategorija televizora kod Hisensea donosi model A6Q koji je klasični LED model i ima direktno LED pozadinsko osvjetljenje, VIDAA pametno sučelje te široku podršku za HDR formate

SPECIFIKACIJE – Hisense 55A6Q Ekran 55" LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (Dolby Vision , HDR10+, HDR10) Konektori 3x HDMI 2.0, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Softver VIDAA Smart TV

Cijena je definitivno među najvažnijim prednostima ove serije, pa se model veličine 55'' može naći za 320 eura na domaćem tržištu.

Ova je serija inače dostupna u velikom broju dijagonala pa ga možete naći u veličinama: 43'', 50'', 55'', 65'', 75'' i 85''. Treba naglasiti da je najveći 85'' model cijenom oko 900 eura što je vrlo zanimljiva mogućnost. Radi se o klasičnom LED modelu bez dodatnih tehnologija, a ono što veseli je direktno LED pozadinsko osvjetljenje.

Hisense 55A6Q stoji na dva para nožica smještenih pri rubovima televizora i dolazi s vrlo tankim okvirom oko panela

Kao i velika većina novih televizora, A6Q prati moderan dizajn u smislu vrlo tankih rubova oko panela, pa plastični okviri i kućište neće se toliko primijetiti pri postavljanju na zid. Osim tankih okvira, TV ima i tanak profil s debljinom od 8 cm, a stoji na dva para nožica smještenih pri rubovima ekrana. Dizajn nožica nešto je drugačiji na većim modelima, dok ostalo izgleda jednako.

Hisense A6Q je klasični LED televizor koji dolazi s VA panelom i stopom osvježavanja od 60 Hz. VA tehnologija omogućuje vrlo pristojan kontrast i bolji prikaz crne u odnosu na IPS modele, no u ovom slučaju pati vidljivost iz širokih kutova. Televizor ima direktno LED pozadinsko osvjetljenje što omogućuje uniformiraniji prikaz, ali ne dolazi s tehnologijom lokalnog zatamnjenja.

Ovo je televizor s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem i VA panelom te dolazi sa 60 Hz refresh rateom, a podržava sve poznate HDR formate

Svjetlina ovog televizora je oko 300 cd/m2, a podržani su svi poznati HDR formati uključujući i Dolby Vision, iako možda nedostaje još malo „konjskih snaga“ za puni doživljaj HDR-a. Kao bitne značajke uz Dolby Vision, Hisense je izdvoji AI 4K upscaler te AI smooth motion koji omogućuje glatku sliku bez zamućenja.

Iako nema visoku stopu osvježavanja, za igrače je ugrađen Game Mode Plus s kontrolnom pločom za namještavanje postavki igara te podrškom za VRR i ALLM. Televizor ima dva stereo zvučnika od po 10 W, a podržava Dolby Audio i DTS Virtual:X za što bi bolje bilo nabaviti vanjski soundbar ili drugi audio sustav. Model A6Q ima tri HDMI 2.0 konektora, što je sasvim u redu s obzirom na 60 Hz i nema potrebe za HDMI 2.1.

Poput ostalih Hisense modela za 2025. godinu, A6Q ima VIDAA operativni sustav koji donosi sve najpoznatije streaming aplikacije i još podosta drugih u svojoj trgovini, iako nema volumen poput Google TV sustava. Podržano je spajanje i putem Apple AirPlaya te Android mobilnih telefona. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom klasičnom LED televizoru koji će najviše privući svojom cijenom.