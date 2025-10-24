Hisense 55U7Q nudi mini LED i 144 Hz za manje od 500 eura

SPECIFIKACIJE – Hisense 55U7Q Ekran 55" mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG) Konektori 4x HDMI (2x 144 Hz), 1x USB 3.0, 1xUSB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi, Bluetooth Procesor Hi-View Engine PRO Softver VIDAA OS Jamstvo 2 godine (2+3 godine, promocija do 30.11.2025.) Dojam Iznimno bogato opremljen televizor, koji za vrlo konkurentnu cijenu nudi mini LED s upravljanjem lokalnim zatamnjenjem, 144 Hz, HDR podršku i bogatu dodatnu opremu

Ako tražimo televizor za najširu publiku u srednjoj cjenovnoj kategoriji, mogli bismo imati problema prilikom pronalaženja najboljeg izbora između velikog broja dostupnih modela. Svoju kandidaturu za ponajbolji izbor u toj kategoriji Hisense je istaknuo modelom U7Q, koji na stranicama proizvođača, u veličini od 55 inča, stiže sa "službenom" cijenom od 679 eura, ali u domaćim trgovinama može se na mnogo mjesta pronaći i po cijeni ispod 500 eura. Za taj iznos televizor donosi mini LED pozadinsko osvjetljenje, visoku stopu osvježavanja panela, moderan dizajn i bogatu opremu, koja uključuje i subwoofer.

U ovom cjenovnom rangu nije uobičajeno vidjeti subwoofer, no U7Q dolazi s niskotoncem od 20 W, uz dodatna dva stereo zvučnika od po 10 W

Lako i brzo sastavljanje

Dvije metalne nožice postavljaju se na donji, središnji dio kućišta, a četiri vijka za pričvršćivanje stalka i plastični pokrov preko nožica, završni su detalji prije postavljanja televizora na stol. Uređaj ima vrlo tanki metalni okvir oko zaslona, u boji stalka, dok je kućište plastično, prekriveno sitnim kvadratičastim uzorkom koji dizajnerski sugerira mini LED tehnologiju.

Ono što se ističe kao bonus u toj cjenovnoj kategoriji jest ugrađeni subwoofer, smješten na stražnjoj strani. Kad smo već spomenuli audiosustav, on se sastoji od spomenutog niskotonca snage 20 W te dvaju dodatnih stereo zvučnika od po 10 W. Osim što televizor može dekodirati Dolby Atmos i DTS Virtual X, glasnoća i pokrivenost zvučnog spektra iznad su razine klase kojoj pripada.

Hisense 55U7Q stoji na dvije metalne nožice s plastičnim pokrovom, koji je u tonu tankog metalnog ruba oko ekrana. Televizor koristi VA panel s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i tehnologijom Quantum Dot

Mini LED pozadinsko osvjetljenje

Hisense 55U7Q dolazi s VA panelom koji ima viši kontrast u odnosu na IPS tehnologiju i bolji prikaz crne. Kako ovaj model dolazi s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i sa 160 zona lokalnog zatamnjenja, vrlo je dobro prošao u testu bloominga, i reprodukcija je prilično dobro uniformirana. Nema pretjeranog sjaja oko svijetlih dijelova slike, baš kao što je i ghosting gotovo neprimjetan. U7Q dolazi sa svjetlinom od 450 cd/m2, koja se u vršnim vrijednostima penje do 900 cd/m2, pa ne čudi što je Hisense ponudio punu paletu HDR formata, koja uključuje podršku za Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG. Kao i ostatak Hisense mini LED modela, i ovaj televizor ima Quantum Dot sloj koji pomaže u postizanju pokrivanja 90% DCI-P3 spektra. Kakvi su doista reprodukcija i HDR, isprobali smo na nekoliko recentnih hitova na HBO Maxu. Nedavno na platformu pristigli "Oppenheimer" pokazao se izvrsnim izborom za testiranje mogućnosti televizora. Audiosustav je sjajno pratio kulminaciju odbrojavanja do detonacije atomske bombe, a autentične riječi "I've become death, destroyer of worlds" popraćene su kvalitetno reproduciranim HDR prikazom eksplozije, u kojoj su boje i kontrasti bili posebno izraženi u načinu prikaza FILMMAKER, što smo dodatno usporedili s dinamičnim i standardnim načinom rada.

Za igrače je Hisense osigurao visoku stopu osvježavanja ekrana od 144 Hz, uz podršku za FreeSync

Igranje uz 144 Hz

Novi "Superman" iz produkcije DC Studiosa pokušava omekšati fantastičnu priču dozom humora. I dok mu to povremeno uspijeva, uz tek mlaki osmijeh gledatelja, film je vizualno iznimno atraktivan – osobito kontrast crvenog Supermanova plašta na bijelom snijegu te brze scene borbe protiv Čekića od Boravie. Kad smo već kod brzih scena, uz AI Smooth Motion, koji se brine da akcijske sekvence prođu bez zamućenja, te Hi View AI Engine, koji pogoni sve ostalo procesiranje, ovaj je televizor izvrstan odabir i za igrače.

Osim što donosi stopu osvježavanja panela od 144 Hz, televizor podržava AMD FreeSync te je kompatibilan s G-Syncom. Igrače konzola razveselit će podrška za ALLM i automatsko prepoznavanje HDR načina rada, dok traka Game Bar omogućuje upravljanje igranjem i postavkama na jednom mjestu. Mogućnosti televizora provjerili smo u brzom Counter-Strikeu 2 – iako se nisam osobito proslavio u svojem timu, s tehničke strane, televizor je besprijekorno pratio dinamičnu akciju i visoku stopu osvježavanja. Bogatija grafika, izraženije boje i HDR prikaz posebno su došli do izražaja u mojem drugom prolasku kroz igru Baldur's Gate 3.

Kao i ostatak Hisenseove ponude za hrvatsko tržište, U7Q dolazi s VIDAA pametnim sučeljem, koje se kontinuirano nadograđuje novim aplikacijama. Ono što nedostaje su aplikacije za OTT servise, poput Max TV-a i Iskon TV-a, no tu su već A1 Xplore TV i EON TV, tako da su neki domaći operatori televizijskih ponuda ipak pokriveni. Kako sam plastični daljinski upravljač sugerira, VIDAA ima bogatu ponudu videostreaming servisa koji na daljincu imaju i svoje prečace. Osim toga, moguće je povezivanje s mobilnim uređajima, uključujući i Apple AirPlay. Od četiri dostupna HDMI konektora, treći i četvrti ponudit će dovoljno propusnosti za signal od 144 Hz, a tu su i dva USB konektora. Za mrežne mogućnosti brine se Wi-Fi 6E, a tu je, naravno, i Bluetooth konekcija.

Hisense 55U7Q prati moderne smjernice dizajna, koje se očituju i u vrlo tankom okviru oko panela

Ukupno se radi o vrlo dobro opremljenom televizoru, koji kombinacijom mini LED pozadinskog osvjetljenja, uz local dimming te tehnologiju Quantum Dot, omogućuje kvalitetan prikaz boja, relativno visoku svjetlinu i dobre preduvjete za HDR. Također, igračima nudi poseban mod za igranje uz 144 Hz, a dodatno obogaćuje ponudu u srednjoj cjenovnoj klasi ugrađenim subwooferom. Upravo je cijena faktor koji zaokružuje priču u kojoj su mnogi elementi posuđeni iz viših kategorija televizora.