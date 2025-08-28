Najjači klasični QLED za 2025. godinu Samsung Q8F ima atraktivan dizajn i oslanja se na Quantum Dot

SPECIFIKACIJE – Samsung QE65Q8FAAUXXH Ekran 65 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (HDR10, HDR10+, HLG) Konektori 3x HDMI 2.0, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Procesor Q4 AI procesor Softver Tizen Smart TV

Već dugi niz godina Samsung na tržište izbacuje klasične LED televizore s Quantum Dot tehnologijom. I dok je do prije par godina ovo bila premium ponuda proizvođača, sada su iznad njih NEO QLED s mini LED tehnologijom i OLED. Kako se kroz generacije ponuda počela širiti tako su neke opcije ove serije postale više u skladu sa srednjom cjenovnom klasom u kojoj se televizor sada nalazi. Ovaj model u veličini od 65'' možete pronaći na stranicama proizvođača za 1099 eura, a u poznatim trgovinama moguće ga je naći po zamjetno nižoj cijeni od 829 eura.

Među konektorima izdvajamo tri HDMI-a

Za taj iznos dobije se i vrlo atraktivan tzv. AirSlim dizajn koji se odnosi na debljinu panela iz profila. Samsung Q8F ima debljinu od 2,5 cm i osmišljen je da se postavi na zid uz gotovo neprimjetno prianjanje. Osim toga televizor ima vrlo tanke rubove s tri strane i dolazi u titan sivoj boji, a u slučaju da ga planirate postaviti na TV ormar, ima dvije nožice pri rubovima ekrana koje ga drže na mjestu. Ovaj model dostupan je u veličinama od 43 sve do 85 inča.

Samsung Q8F ističe se s Quantum Dot tehnologijom koja omogućuje zamjetno bolji prikaz boja, što je potvrdio svojim certifikatom i PANTONE. Osim toga, ovaj klasični LED televizor ima VA panel s nešto višim kontrastom u odnosu na modele s IPS ekranima, dolazi sa 60 Hz nativnom stopom osvježavanja i ima podršku za HDR. Kao i kod ostalih Samsung modela, nema podrške za Dolby Vision, no tu su HDR10, HDR10+ i HLG.

Dizajn bez ruba dodatno ističe sam ekran, a radi se o VA panelu koji stiže s Quantum Dot tehnologijom i HDR podrškom

Za procesiranje slike tu je Q4 AI procesor, pa tako omogućuje Color Booster Pro tehnologiju u kojoj AI prepoznaje scenu i u skladu s njom poboljšava prikaz boja, a uz to radi i na upscaleu sadržaja i drugim funkcionalnostima. Jedna od njih je i AI automatski način rada za igre u kojoj se optimiziraju postavke prema žanru. Kada smo kod igrača, podržan je ALLM i Motion Xcelerator opcija za jasnu sliku u brzim scenama. Tu je i Game Bar traka na kojoj brzo možete postaviti FPS, ulazno kašnjenje, uvećanje karte i druge mogućnosti.

Televizor dolazi s Tizen pametnim sučeljem za koje je osigurano sedam godina besplatnih nadogradnji

Od konektora televizor dolazi s tri HDMI-a, dva USB-a, a nešto je stariji mrežni Wi-Fi 5 standard. Zato Q8F dolazi s novim Tizen Smart TV sučeljem i besplatnih sedam godina nadogradnje operativnog sustava. Tizen je inače jedan od najboljih pametnih sustava za televizore uz intuitivno sučelje i velik broj aplikacija, a Samsung dodaje i dosta svog jedinstvenog sadržaja (što dosta ovisi o regijama) Za zvuk se brinu dva stereo zvučnika izlazne snage 20 W, a podržano je spajanje i sinkronizirani rad sa soundbarom kroz Q-Symphony. Ako ste navikli na Samsungov ekosustav i Tizen, ovaj model je zanimljiv odabir iako neki konkurenti u istom cjenovnom rangu donose nešto opremljenije modele.