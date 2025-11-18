Samsung NEO QLED QN85F pri vrhu je mini LED ponude brenda i dolazi s prilično bogatom opremom

SPECIFIKACIJE – Samsung NEO QE65QN85FAUXXH Ekran 65 mini LED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB A Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Procesor NQ4 AI Gen2 procesor Softver Tizen Smart TV

Samsung je ponudio četiri serije mini LED televizora ove godine u 4K rezoluciji i još dvije s 8K panelom. Pri samom vrhu, tik ispod najjačeg QN90F smjestio se model Samsung NEO QLED QN85F. Ovaj televizor, kao i drugi NEO QLED modeli, donosi dvije ključne tehnologije. Mini LED pozadinsko osvjetljenje nudi 50 puta manje LED-ice u odnosu na klasične LED televizore, a tu je i dugogodišnji pratitelj Samsung modela, Quantum Dot tehnologija. Pored toga QN85F stiže s atraktivnim dizajnom, brojnim AI značajkama koje pogoni NQ4 AI Gen2 procesor, vrlo dobrim audio sustavom i općenito bogatom opremom. Na našem tržištu ovaj televizor dolazi u četiri dostupne veličine: 55'', 65'', 75'' i 85''. Cijena u 65'' veličini je 1399 eura, no moguće je pronaći i nižu cijenu.

Samsung kod QN85F modela ima dizajn bez okvira s tri strane naprijed, uz metalni Aero Center pravokutni centralni stalak. Boja stalka i okvira oko panela je eclipse srebrna. Televizor ima i vrlo ujednačenu debljinu profila i sa samo 4,6 centimetra kod postavljanja na zid bit će vrlo atraktivan. Svi konektori smješteni su straga i gledaju na istu stranu, a izdvajamo sva četiri HDMI 2.1 te dva USB konektora.

Samsung QN85F stiže s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i Quantum Dot slojem te nudi 144 Hz i Tizen operativni sustav

Najvažnije tehnologije koje čine ovaj model zanimljivim spajaju se jasno oko samog VA panela. Radi se o mini LED pozadinskom osvjetljenju i Quantum Dot sloju, a na promotivnom materijalu je Samsung plastično objasnio kako se dobiva bogatstvo boja koje je u ovom slučaju potvrdio i PANTONE. Plavi izvor LED svjetla prolazi kroz Quantum Dot sloj i zajedno stvaraju napredan prikaz boja.

Posebnost je i Quantum Mini LED Pro tehnologija sa sitnim LED-icama i naprednim upravljanjem lokalnim zatamnjenjem što doprinosi višem kontrastu, boljem prikazu crne i uniformiranosti prikaza. Televizor postiže visoku svjetlinu do 1500 cd/m2 i podržava HDR10+, HDR10 i HLG formate HDR prikaza. Ponovno, kao i kod ostalih Samsunga nema Dolby Vision podrške. Zato je tu napredna podrška za igrače koja se očituje u 144 Hz uz Motion Xceleration funkcionalnost, potom podrška za AMD FreeSync, ALLM i VRR te spomenuta četiri HDMI 2.1 konektora. To znači, da će PC igrači dobiti 4K/144 Hz, a igrači konzola 4K/120 Hz. Tu je još i automatsko prepoznavanje žanra te brze postavke u vidu Game Bar trake. Osim AI prepoznavanja žanra igara, NQ4 AI Gen2 procesor radi na upscaleu slike na 4K, poboljšavanju SDR slike na onu poput HDR-a i još ponekoj funkcionalnosti.

Daljinski upravljač je manji i bez velikog broja tipki, a osim navigacijskog kruga oslanja se i na glasovno pretraživanje, dok ga puniti možete i putem solarne energije

Kao i ostatak Samsung modela, QNN85F stiže s Tizen operativnim sustavom koji je godinama među ponajboljim pametnim sučeljima za televizore s velikim brojem aplikacija i nesmetanim povezivanjem s mobilnim uređajima i drugim naprednim funkcionalnostima. Treba izdvojiti i audio sustav s četiri zvučnika ukupne snage 40 W te opcije poboljšavanja glasa (Active Voice Amplifier), OTS Lite tehnologije praćenja zvuka objekta, Q-Symphony koja omogućuje sinkronizirani rad kompatibilnih soundbarova i TV zvučnika te Dolby Atmos podrška.