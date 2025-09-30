Samsung Q6F dolazi u dijagonalama od 75 i 85 inča uz adute poput Quantum Dota i Tizen sustava
Ovaj televizor postiže kvalitetni prikaz boja zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji, a osim dugogodišnjeg oslanjanja na QLED, Q6F ima moderan dizajn s metalnim kućištem i prepoznatljivi Tizen Smart TV sa sedam godina garantiranih nadogradnji
|SPECIFIKACIJE – Samsung Q6F QE75Q6FAAUXXH
|Ekran
|75 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz
|HDR
|Da (HDR10, HDR10+, HLG)
|Konektori
|3x HDMI 2.0, 1 x USB
|Mreža
|LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
|Procesor
|Q4 Lite procesor
|Softver
|Tizen Smart TV
Iznad klasičnih LED televizora koji su smješteni u ulaznoj cjenovnoj klasi, Samsung nudi modele s Quantum Dot tehnologijom poput ranije predstavljenog Q7F ili ove serije Samsung Q6F koja uz nešto slabije specifikacije u pogledu procesora najveću razliku donosi u pogledu dostupnih veličina televizora. Tako ovaj model na naše tržište dolazi u dvije velike dijagonale od 75 i 85 inča. Za velik i 75'' Samsung Q6F morat ćete izdvojiti 1299 eura, a kao najveće prednosti ovog modela dobit ćete atraktivni dizajn, QLED tehnologiju i poznato Tizen pametno sučelje.
U novoj je generaciji svojih LED Quantum Dot modela Samsung ponudi MetalStream dizajn pri čemu je metalno tanko kućište inspiraciju pronašlo u dizajnu letjelica. Moderni izgled vidljiv je i sprijeda zahvaljujući vrlo tankom rubu oko panela, a tu je i prilagodljivi stalak, gdje se nožice na kojima uređaj stoji mogu postaviti široko ili više prema sredini ovisno o vrsti namještaja i potrebi smještanja soundbara.
Samsung Q6F stiže samo u velikim dijagonalama, a osim uobičajene 4K rezolucije donosi 60 Hz i podršku za HDR koja kao i kod ostatka Samsung ponude ne uključuje Dolby Vision, a Quantum HDR tehnologija oslanja se najviše na HDR10+. Za upscale slike niže rezolucije i opcije poput Color Booster ili Motion Xcelerator tu je Q4 Lite procesor. Najznačajniji dodatak kod ovog modela je dugogodišnja Quantum Dot tehnologija koja omogućuje bolji prikaz ili kako Samsung kaže stopostotni volumen boje. Iako nema visoku stopu osvježavanja ekrana podržane su opcije VRR (variable refresh rate) i ALLM (auto low latency mode), a tu je i Gaming Hub. Televizor nudi tri HDMI i jedan USB konektor, dok se za mrežne mogućnosti brine Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 pri čemu se s internetom možete spojiti i Ethernet konektorom.
Jedna od jačih strana Samsung televizora je Tizen Smart TV softver koji donosi brzo i responzivno sučelje, velik broj aplikacija, upravljanje glasom i općenito se radi o jednom od boljih operativnih sustava za pametne televizore za koji je osigurana besplatna nadogradnja u sljedećih sedam godina. Za zvuk se brine sustav stereo zvučnika izlazne snage 20 W, no moguće je povezivanje i zajednički rad sa soundbarom kroz Q-Symphony. Televizor ima i OTS Lite tehnologiju koja simulira virtualni 3D surround. Samsung Q6F je velik televizor koji se oslanja na Quantum Dot tehnologiju, povoljniju cijenu i Tizen pametno sučelje kao najvažnije stavke.