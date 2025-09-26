Samsung U8000F je klasični LED 4K televizor s Tizen Smart TV sustavom za 500 eura

SPECIFIKACIJE – Samsung UE55U8092FUXXH Ekran 55 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (HDR, HDR10, HLG) Konektori 3x HDMI 2.0, USB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.23 Procesor Crystal Processor 4K Softver Tizen Smart TV

Samsung kao brend sa sobom donosi određena očekivanja, ona se u slučaju serije U8000F ostvaruju kroz poznati softver u vidu Tizen Smart TV sučelja. Osim prepoznatljivog softverskog rješenja, ovaj televizor ima uobičajene specifikacije za ulaznu cjenovnu kategoriju, a među njima se ističe podrška za HDR, upscale pomoću Crystal 4K procesora i moderan atraktivan dizajn. S obzirom da Samsung ima premium reputaciju i snagu brenda, ovaj model ima i relativno pristupačnu cijenu, pa ga na našem tržištu možete pronaći za ispod 500 eura u veličini od 55''.

Samsung U8000F ima tanke rubove oko ekrana, MetalStream dizajn i stiže s tankim nožicama blizu ruba ekrana

Iako se radi o jeftinijem bazičnom televizoru, Samsung je ponudio atraktivni dizajn s tankim rubovima oko panela i radi se o tzv. MetalStream dizajnu, što se reflektira i na kućište i na metalni rub oko ekrana. Televizor stoji na dvjema nožicama smještenim pri rubu ekrana. Ima prilično tanak profil, a svi su konektori smješteni straga i izdvajamo tri HDMI 2.0 konektora.

Samsung U8000F dolazi u širokom rasponu veličina od 43 sve do 85 inča i koristi VA panel s nešto višim nativnim kontrastom u odnosu na IPS modele. Radi se o klasičnom LED televizoru bez tehnologije lokalnog zatamnjenja. Kao i većina ostalih modela ovog proizvođača, podržani su HDR standardi izuzev Dolby Visiona. Televizor ima 60 Hz, a za upscale i procesiranje opcija poput Contrast Enhancer i PurColor koristi spomenuti Crystal 4K procesor. Televizor unatoč refresh rateu od 60 Hz podržava VRR opcije, kao i ALLM pa će PC i igrači s konzola imati punu podršku u okvirima mogućnosti ovog modela.

Televizor ima VA panel, 4K rezoluciju uz stopu osvježavanja ekrana od 60 Hz, podršku za HDR formate i Crystal 4K procesor za upscale sadržaja i ostalo procesiranje

Zasigurno jedna od najvećih prednosti Samsung U8000F serije je poznato pametno sučelje koje dolazi sa Samsung televizorima u vidu Tizen Smart TV-a. Velik broj aplikacija, ugrađeni Knox Security i podržana nadogradnja za sljedećih sedam godina. Kao minus, možemo istaknuti da na daljinskom upravljaču nema opcije za glasovno upravljanje, pa nema niti pune funkcionalnosti bogatog Tizen sustava. Ukupno se radi o pristupačnom klasičnom LED televizoru koji neće oduševiti brojnim funkcionalnostima, ali će približiti kvalitetno Samsung sučelje korisnicima za ispod 500 eura.