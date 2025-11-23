TCL C8K je među najjačim mini LED modelima i ima visoku svjetlinu, 144 Hz i atraktivan dizajn

SPECIFIKACIJE – TCL 65C8K Ekran 65" Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG) Konektori 4x HDMI (2 x 2.1),1x USB Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Procesor TSR AiPQ Pro Softver Google TV

Dvije su serije u 2025. godini iznad C8K i to najjači standardni mini LED C9K kao flagship i pomalo izvan konkurencije X11K koji stiže samo u velikim 85'' i 98'' formatima. I onda stižemo do prvog s desna najjačoj devetki, modelu C8K koja spaja mini LED pozadinsko osvjetljenje s tehnologijom lokalnog zatamnjenja i Quantum Dot slojem. TCL je ubacio i napredni audio sustav, atraktivan dizajn i odličnu podršku za igrače.

Kvadratičasti uzorak imitira mini LED pozadinsko osvjetljenje, a osim toga stražnja strana nudi sve konektore, kanalice za bolji smještaj kablova i dio Bang & Olufsen audio sustava

Osim vrlo bogate opremljenosti, C8K serija je pažljivo i dizajnirana te s prednje strane donosi ZeroBorder izgled gdje su metalni rubovi oko panela svega 3 mm i bez prostora između panela i okvira. Osim toga, TV ima i ujednačeno tanak profil koji straga ima kvadratičasti uzorak na kućištu, posebne prolaze za bolje upravljanje kablovima i dva zvučnika. Audio sustav inače potpisuje Bang & Olufsen i stiže s 85 W snage te podrškom za Dolby Atmos, Dolby Digtial + i DTS Virtual:X. Televizor stoji na centralnom širokom postolju koje se može namjestiti na dvije visine.

TCL C8K spaja mini LED i Quantum Dot tehnologije, lokalno zatamnjenje sa 1680 zona i široku podršku za HDR formate i 144 Hz stopu osvježavanja panela

TCL C8K stiže u četiri dostupne veličine u Hrvatskoj i to 65'', 75'', 85'' i 98'', a cijena najmanjeg modela je na našem tržištu 1189 eura. Za taj iznos TCL nudi poboljšani CrystGlow WHVA panel koji nudi još bolji kontrast koji se penje na 7000:1 i prikaz crne, ali i dalje ima boljku VA tehnologije oko gledanja iz širih kutova. Mini LED pozadinsko osvjetljenje i 1680 zona lokalnog zatamnjenja (na 65'') omogućuju i ogromnu svjetlinu koja doseže 4500 cd/m2, te bolju reprodukciju crne i uniformiraniji prikaz. Tu je i Quantum Dot sloj za izraženiji prikaz boja, a televizor pokriva 98% DCI-P3 spektra.

Zahvaljujući odličnom kontrastu, prikazu crne i visokoj svjetlini, ovaj 10-bitni panel spreman je za sve poznate HDR formate uključujući i Dolby Vision. Isto tako će zadovoljni biti igrači, budući da C8K stiže sa 144 Hz stopom osvježavanja ekrana, a uz to podržava FreeSync, kompatibilnost s G-Sync tehnologijom te VRR i ALLM, čime će i vlasnici konzola moći izvući najbolje od svog sustava. TSR AiPQ procesor zaslužan je za upscale slike i niz AI funkcionalnosti poput ClarityMaster, ContrastMaster, ColorMaster i MotionMaster te automatsko pretvaranje u HDR sadržaj

I iz profila TCL prati moderan dizajn koji zove za smještaj na zid zbog ujednačenog tankog profila

Iako je TCL generacijama nudio i u nižim serijama vrlo bogatu opremu koja je uključivala sva četiri HDMI konektora u 2.1 verziji, ove godine to nije slučaj, pa su dva HDMI-a s višim bandwithom koji vam je potreban za ostvarivanje 4K/144 Hz za PC igrače, odnosno 4K/120 Hz za konzolaše. Od mrežnih standarda nudi se Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, a kao operativni sustav, TCL na svojim televizorima nudi Google TV.

Radi se ponajboljem pametnom sučelju za televizore s najvećim izborom aplikacija, podrškom za Google Cast, AirPlay 2 i Chromecast. Ukupno se radi o iznimno opremljenom high-end televizoru koji će visokom svjetlinom, mini LED QLED tehnologijama zajedno s local dimmingom ponuditi naprednu reprodukciju, a pri tome je cijena vrlo konkurentna.