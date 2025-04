U četvrtoj generaciji QD-OLED televizora najjači model je novi Samsung S90F

SPECIFIKACIJE – Samsung OLED S95F Ekran 65 QD OLED/ 4K (3.840x2.160) / 165 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 3 x USB A, USB C Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Procesor NQ4 AI Gen 3 Softver Tizen Smart TV

Iako se travanj više ne može zvati početkom godine, za proizvođače televizora proljeće donosi predstavljanje novih modela za ovu godinu. I dok je iz suparničkog LG tabora stigla potpuno nova tehnologija koja je zamijenila MLA-OLED i sada najjači LG G5 dolazi s Primary Tandem RGB panelom, Samsung se drži prokušanog recepta i u četvrtoj generaciji stiže s inkrementalnim poboljšanjima vlastitog QD-OLED koncepta. Tako je Samsung isporučio višu svjetlinu, dodatno unaprijedio softversko procesiranje i upscale sadržaja te igračima ponudio još višu stopu osvježavanja ekrana.

Izdvojeni One Connect Box s priključcima i hardverom televizora omogućuje ovaj iznimno tanak profil novog S95F QD-OLED flagshipa

Koncept i dizajn ostali su u istom smjeru kao prethodnih godina. I dalje Samsung preferira Infinity One dizajn koji istovremeno isporučuje ultratanak profil i tanke okvire oko panela. Uređaj dolazi uz metalni stalak crne boje, no ideja iza ovakvog pristupa je vješanje televizora na zid. Zato je u ovom flagship modelu prisutan One Connect Box, odnosno odvojena kutija koja sadržava priključke i hardver te koja se u ovom slučaju spaja kablom, a ne kao kod Neo QLED 8K modela bežično. Ovo je nastavak prevladavajućeg trenda u kojemu se sam ekran stavlja dodatno u fokus.

Samsung S95F donosi četvrtu generaciju QD-OLED panela, višu svjetlinu, odličnu HDR podršku i 165 Hz te novi procesor slike

A kada govorimo o panelu, Samsung je u novom najjačem modelu dostavio četvrtu generaciju QD-OLED panela u kojoj kombinira izniman prikaz crne i golemi kontrast OLED tehnologije s Quantum Dot slojem za izraženiji prikaz boja. Istovremeno je nova QD-OLED generacija sposobnija za još više vrijednosti svjetline, pa tako u naglascima ovaj televizor ide preko 2100 cd/m2, dok na cijelom ekranu svjetlina prelazi 400 cd/m2. Istovremeno se proizvođač i za ovaj model odlučio za Glare-Free tehnologiju koja će smanjiti odbljesak od vanjskih izvora svjetla.

Za svoje najjače modele, Samsung je predstavio novi procesor NQ4 AI Gen3 koji pomaže u povećanju rezolucije sadržaja niže kvalitete i radi iza niza softverskih poboljšanja poput Real Detph Enhancer,Colour Booster Pro i AI Motion Enhancer Pro. S obzirom na ogromni kontrast i visoku svjetlinu, ovaj je uređaj izrazito pogodan za prikaz HDR sadržaja. No, kao i prošle godine nedostaje podrška za Dolby Vision, ali su podržani HDR10, HDR10+ i HLG.

Samsung je ponovno dosta pažnje posvetio igračima, a kao najvažnije poboljšanje sada je moguće uz Motion Xcelerator za PC igrače ostvariti stopu osvježavanja ekrana od 165 Hz. Naravno, igrači modernih konzola mogu iskoristiti 4K/120 Hz. Sve relevantne tehnologije za gaming su podržane uključujući AMD FreeSync, VRR, ALLM i ovo je jedan od boljih odabira za gamere koji će automatski detektirati tip igre i prilagoditi sliku, dodati Game Bar za brze postavke i podržati sinkronizaciju igara s Philipsovim Hue pametnim svjetlom čime se efektivno dobiva Ambilight tehnologija.

Vrlo tanki rubovi prisutni su sa sve četiri strane oko panela

Od konektora, Samsung S95F koji nasljeđuje prošlogodišnji S95D ima sva četiri HDMI 2.1 priključka, pri čemu je HDMI 3 s podrškom za eARC. To znači da možete bez puno razmišljanja povezati konzolu, igrači PC i soundbar. Na ovom high-end televizoru Samsung je ostavio Wi-Fi 5 mrežni standard, a podržava i Bluetooth 5.3. Za zvuk se brine sustav od šest zvučnika izlazne snage 70 W koji su strateški raspoređeni po rubovima panela i podržavaju Object Tracking Sound + odnosno prate događanja na ekranu i isporučuju dinamičnu zvučnu sliku. Podržana je i prije par godina predstavljena tehnologija Q Symphony koja omogućuje spajanje i zajednički rad s kompatibilnim soundbarom. Nova generacija znači i novi Tizen OS.

Poznavatelji Samsung televizora prepoznat će odmah sučelje koje je brzo, ima pregršt aplikacija i podršku za sve poznate streaming servise. Televizor inače dolazi u 65, 77 i 83 inčnoj varijanti.

Očekivana cijena za 65'' varijantu je oko 2.900 eura, ako je suditi prema Samsungovim stranicama na vanjskim tržištima gdje je već označena dostupnost.