EISA Awards 2020-2021 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu

Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade održano je virtualno tijekom lipnja i srpnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e bio i jedini predstavnik Hrvatske na ovom žiriranju, sada već sedmu godinu za redom. Predstavnik Buga je rukovodio glasanjem u kategoriji Mobile Devices, obzirom da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja. Na odabiru laureata radilo je šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, obzirom da je uvjet za davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.



U nastavku se tako možete detaljno upoznati s pobjednicima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama (Hi-Fi, Photo, i tako dalje…). EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web stranici: www.eisa.eu.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2020-2021

OPPO Find X2 Pro

Kao smartfon dostojan statusa perjanice, OPPO Find X2 Pro napunjen je tehnologijom i upakiran u senzacionalan dizajn - naročito kad je u pitanju osjećaj „veganske kože“ pod prstima, donoseći nenadmašan doživljaj u svakodnevnoj upotrebi. Njegov 6,7-inčni AMOLED HDR ekran rezolucije 1.400 x 3.168 piksela, s osvježavanjem od 120 herca, pruža oštar i fluidan prikaz za Android 10 s korisničkim sučeljem ColorOS 7.1, dok Snapdragon SoC i Adreno 650 grafički procesor nude brzinu i snagu bez presedana. Izdašna interna memorija (512 GB), trostruka kamera i 65 W brzog punjenja za bateriju od 4.260 mAha samo su neke od korisnih osobina. Ovo je najbolji OPPO smartfon do sada i jasno se izdvaja od konkurencije u premium kategoriji.

EISA BEST SMARTPHONE 2020-2021

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro podiže ljestvicu za high-end smartfone i pokazuje kako se vrhunska tehnologija može uklopiti s prelijepim dizajnom. Na prednjoj je strani 6,78-inčni ekran sa oštrom QHD+ rezolucijom na 120 herca, uz soft-touch kućište sa certifikatom IP68. Qualcommov najnoviji čipset Snapdragon 865, dopunjen s 8 ili 12 gigabajta RAM memorije, donosi brzinu i stabilnost Android 10 / OxygenOS softverskoj platformi. Za dopunjavanje baterije kapaciteta 4.510 mAh OnePlus prvi put primjenjuje svoju bežičnu tehnologiju Warp Charge 30, koja puni do 50 posto za samo 30 minuta, dok kamera s četiri leće na zadnjoj strani donosi fleksibilnost i preciznost u radu. Ovaj pametni telefon je zaista pametan!

EISA SMARTPHONE CAMERA 2020-2021

Huawei P40 Pro

Nastavljajući val uspjeha prethodnih modela, Huawei P40 Pro ponovo unaprjeđuje tehnologiju kamera na pametnim telefonima, zahvaljujući četverostrukoj Leica kameri neograničenog potencijala. Primarna kamera od 50 megapiksela s autofokusom, faznom detekcijom i optičkom stabilizacijom slike združena je s periskopskom telefoto lećom od 12 megapiksela, koje omogućuje petostruko optičko uvećanje, i ultraširokom “Cine Camera” lećom od 40 megapiksela za napredne video-zapise. Dodajte tome ToF 3D senzor za dubinu, kao i AI poboljšanja slike, i dobili ste smartfon koji pravi zapanjujuće dnevne fotke, kao i nenadmašne noćne snimke bez neželjenog šuma i izobličenja. Luksuzan dizajn, prvoklasna tehnologija ekrana i jednostavna upotreba čine ga istinskim šampionom u klasi.

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2020-2021

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 II istinski je multimedijski stroj, stvoren za ljubitelje fotografije, filma i muzike. Njegova trostruka kamera dijeli tehnologiju leća sa Sonyjevim naprednim Alpha fotoaparatima i omogućuje burst način rada od 20 kadrova u sekundi s produženim autofokusom i automatskom detekcijom očiju, dok aplikacije Photography Pro i Cinematography Pro donose kontrole i mogućnosti profesionalnih Sonyjevih uređaja. Za reprodukciju multimedije u pokretu, Xperia 1 II nudi 6,5-inčni CinemaWide 4K HDR OLED ekran u proporciji 21:9 i Dolby Atmos zvuk, kao i podršku za glazbeni format 360 Reality Audio. S druge strane, gamerima je omogućeno povezivanje kontrolera DUALSHOCK 4, za doživljaj igranja kao na konzoli, a za pokretanje ovog izobilja mogućnosti zadužena je mobilna platforma Snapdragon 865 5G.

EISA MOBILE SPEAKER 2020-2021

LG XBOOM Go PL7

Dizajniran u saradnji s kompanijom Meridian Audio, LG XBOOM Go PL7 napravljen je prije svega za dobar zvuk. Njegova stereo-postavka i interna amplifikacija - dopunjeni dvostrukim pasivnim radijatorima - stvaraju izvanredno čist zvuk, uz transparentne vokale i natprosječno dobar udarac basa. Izrada i specifikacije ovog prenosivog zvučnika jednako su impresivne: lijepo je dizajniran i dovoljno kompaktan da ga možete ponijeti svuda, što je podržano baterijom od 24 sata (uz funkciju power bank) i vodootpornošću po certifikatu IPX5. XBOOM Go PL7 također nudi pametne svjetlosne efekte, a do 100 zvučnika može se bežično povezati za pravi party. Priključite se preko Bluetootha ili 3,5-milimetarskog ulaza i spremni ste za uživanje u glazbi.

EISA FOLDABLE SMARTPHONE 2020-2021

Samsung Galaxy Z Flip

Kao zapanjujuće unapređenje starog preklopivog koncepta, Samsung Galaxy Z Flip koristi savitljivi ekran kao osnovu za inovativan, praktičan i impresivan smartfon. Kad je otvoren, njegov 6,7-inčni Dynamic AMOLED ekran rezolucije 1.080 x 2.636 piksela postaje zvijezda predstave, i to bez primjetnog nabora na sredini. Zatvoren, postaje upola manji i štiti glavni ekran od oštećenja, dok se notifikacije, dolazni pozivi i druge informacije prikazuju na sekundarnom ekranu od 1,1 inča. Velika privlačnost modela Galaxy Z Flip dodatno je uvećana dvostrukom kamerom sa širokom i ultraširokom lećom, dugotrajnom baterijom kapacitetea 3.300 mAh i robusnom, uvjerljivom završnom obradom. Ovo je pravi pionir među smartfonima.

EISA BEST SMARTWATCH 2020-2021

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 spaja mogućnosti modernog pametnog sata sa stiliziranim uniseks dizajnom, baziranim na kružnom AMOLED ekranu, fizičkim kontrolama i remenu od prirodne kože. Savršeno odmjeren za aktivan stil života, on nudi pregršt rekreacijskih opcija - uključujući mogućnost analiziranja 15 različitih sportskih kategorija i do 190 tipova vježbi - kao i odličnu bateriju koja traje dva tjedna. Umjetna inteligencija analizira kvalitetu sna pomoću Huaweiove tehnologije TruSleep, a GT 2 također nadzire puls i razinu stresa. Na listi mogućnosti također su Bluetooth pozivi (do 150 m), notifikacije za aplikacije i pristup kolekciji glazbenih brojeva. Moderni klasik je rođen!

EISA IN-EAR HEADPHONES 2020-2021

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Kompaktne i lagane, ali opremljene svim najvažnijim opcijama, Sennheiserove slušalice Momentum True Wireless 2 predstavljaju trijumf dizajna - a također i zvuče izuzetno. Posebni dinamički driveri pružaju uravnoteženu reprodukciju, uz uvjerljiv bas i bogate detalje, koji mogu biti fino podešeni preko Sennheiserove aplikacije Smart Control, dok nova tehnologija aktivnog suzbijanja buke okruženja pomaže da se posvetite glazbi, a ne na vanjskom svijetu. Trajanje baterije znatno je povećano na sedam sati, a dobro izrađena kutija za prijenos i punjenje ovo dodatno uvećava pomoću vlastite ugrađene baterije. Uz slušalice se isporučuje više različitih završetaka, što osigurava da True Wireless 2 odgovaraju svakome. Ovo je dokaz da najbolje stvari mogu doći u malom pakovanju.

EISA ON-EAR HEADPHONES 2020-2021

Bowers & Wilkins PX5

Kod slušalica PX5 s adaptivnim suzbijanjem buke okruženja Bowers & Wilkins je obratio jednaku pažnju na dizajn, jednostavnost upotrebe i zvuk. Ovo su beskrajno lijepe slušalice, uz spektakularni finiš koji spaja karbonska vlakna, aluminij i tekstil, dok mekano obloženi rezonatori i nosač omogućuju dugačke slušne seanse. Namjenski dizajnirani 35-milimetarski driveri pružaju superiornu kvalitetu zvuka, uz frekvencijski opseg u rasponu od dubokog basa do delikatnih visokih tonova. Veza može biti pomoću kabla ili bežična, preko Bluetootha i uz podršku za aptX Adaptive. Kontrole obuhvaćaju trenutno pauziranje podizanjem rezonatora, kao i fino podešavanje vrlo kvalitetnog sistema za suzbijanje buke. Ako volite glazbu u pokretu, voljet ćete i ove slušalice.

EISA MOBILE AUDIO PLAYER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom Hi-Fi)

FiiO M11 Pro

Ovaj prenosivi glazbeni player donosi najbolju funkcionalnost u klasi, smještenu u kvalitetno kućište s ekranom osjetljivim na dodir i minimalnim okvirima. Podrška za formate i opcije reprodukcije su nenadmašne - M11 Pro se može koristiti kao Bluetooth prijemnik i predajnik, kao USB DAC i USB audio-player (s podrškom za izvorni DSD), može se reproducirati direktno s internog skladišta (proširivo do 2 TB) ili preko aplikacija za streaming. Šestojezgarni čipset Samsung Exynos osigurava glatko upravljanje reprodukcijom i brz odziv pri upotrebi, dok dva D/A konvertera AK4497EQ s Velvet Sound arhitekturom podržavaju visoko razlučivi audio do 384 kHza i 32 bita, kao i MQA. Tri izlaza za slušalice podržana su snažnom amplifikacijom niskog izobličenja. A kvaliteta zvuka? Jednom riječju - izuzetna.

EISA HEADPHONES 2020-2021

(kombinirano s kategorijom Hi-Fi)

DALI IO-6

Mnogi proizvođači zvučnika proširili su se u kategoriju slušalica, ali nijedan nije to napravio na tako spektakularan način kao danska kompanija DALI. IO-6 ne samo da su bežične slušalice, već u zatvorenim rezonatorima imaju odličan sistem za aktivno suzbijanje buke okruženja, sa tri modaliteta rada. Kao da sve to nije dovoljno, tu je i najizdržljivija baterija u klasi, koja pruža do 30 sati slušanja između punjenja. Ukoliko tome dodate nadmoćno snažan, a ujedno otvoren i informativan zvuk, jasno je da je ovo odista senzacionalan debi.

EISA PORTABLE DAC/HEADPHONE AMPLIFIER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom Hi-Fi)

AudioQuest DragonFly Cobalt

Najnoviji dodatak AudioQuestovoj seriji DragonFly ujedno je i najbolji do sada. Cobalt ne samo da konvertira širok raspon formata s računala, već sadrži vrlo kvalitetno pojačalo za slušalice, a sposoban je i za isporuku sjajnog zvuka preko Hi-Fi sustava - sve to u pakiranju ne većem od USB memorije. Ovo je idealni suputnik za portabilni audio: jednostavno ga priključite u USB priključak vašeg računala ili pametnog uređaja i na taj način ćete mu pružiti i glazbene zapise i napajanje. Zatim povežite vaše omiljene slušalice i riješili ste sve potrebe za kvalitetnim zvukom, gdje god da se zadesite.

Kategorija HI-FI

EISA LOUDSPEAKER 2020-2021

SVS Prime Pinnacle

EISA WIRELESS LOUDSPEAKER 2020-2021

System Audio legend 5 silverback

EISA BEST VALUE BOOKSHELF LOUDSPEAKER 2020-2021

Monitor Audio Bronze 100

EISA BEST VALUE FLOORSTANDING LOUDSPEAKER 2020-2021

Focal Chora 826

EISA AMPLIFIER 2020-2021

ARCAM SA30

EISA SMART AMPLIFIER 2020-2021

NAD Masters M33

EISA HIGH-END INTEGRATED AMPLIFIER 2020-2021

Musical Fidelity M8xi

EISA HIGH-END PRE/POWER AMPLIFIER 2020-2021

Michi P5/S5

EISA TURNTABLE 2020-2021

Thorens TD 1601

EISA BEST VALUE TURNTABLE 2020-2021

Pro-Ject T1

EISA DIGITAL SOURCE 2020-2021

Volumio Primo

EISA BEST VALUE DAC 2020-2021

iFi Audio ZEN DAC

EISA PHONO PREAMP 2020-2021

Primare R15

EISA AUDIO ACCESSORY 2020-2021

Pro-Ject VC-E

Kategorija HOME THEATRE AUDIO

EISA HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2020-2021

Arendal Sound 1961 Series

EISA BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2020-2021

Triangle Borea Series

EISA SMART SOUNDBAR 2020-2021

Harman Kardon Citation MultiBeam 700

EISA PREMIUM SOUNDBAR 2020-2021

Bang & Olufsen Beosound Stage

EISA HOME THEATRE RECEIVER 2020-2021

Denon AVC-X4700H

EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2020-2021

SVS SB-2000 Pro

EISA HOME THEATRE HIGH-END 2020-2021

Trinnov Altitude platform

EISA HOME THEATRE HEADPHONE 2020-2021

JVC EXOFIELD XP-EXT1

EISA HOME THEATRE AMPLIFIER 2020-2021

Emotiva XPA Gen3

EISA SOUNDBAR 2020-2021

LG SN8YG

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2020-2021

TCL TS9030 RAY·DANZ

EISA HOME THEATRE MEDIA PLAYER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

Zappiti Pro 4K HDR

Kategorija HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY

EISA 8K TV 2020-2021

LG 75NANO99

EISA BEST PREMIUM OLED TV 2020-2021

LG OLED65GX

EISA LARGE SCREEN TV 2020-2021

Samsung QE75Q950TS

EISA BEST BUY TV 2020-2021

TCL 65C815

EISA HOME THEATRE TV 2020-2021

Philips 65OLED935

EISA BEST BUY OLED TV 2020-2021

Philips 55OLED805

EISA PROJECTOR 2020-2021

Optoma CinemaX UHZ65UST

Kategorija PHOTOGRAPHY

EISA CAMERA OF THE YEAR 2020-2021

Fujifilm X-T4

EISA BEST BUY CAMERA 2020-2021

Nikon Z 50

EISA APS-C CAMERA 2020-2021

Canon EOS 90D

EISA FULL-FRAME CAMERA 2020-2021

Nikon D780

EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2020-2021

Sony Alpha 7R IV

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2020-2021

Canon EOS-1D X Mark III

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2020-2021

Panasonic Lumix DC-S1H

EISA COMPACT CAMERA 2020-2021

Fujifilm X100 V

EISA VLOGGING CAMERA 2020-2021

Sony ZV-1

EISA CAMERA INNOVATION 2020-2021

Canon EOS R5

EISA LENS OF THE YEAR 2020-2021

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS 2020-2021

Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art

EISA STANDARD ZOOM LENS 2020-2021

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

EISA TRAVEL ZOOM LENS 2020-2021

Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

EISA SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Nikon AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8E FL ED SR VR

EISA WIDEANGLE LENS 2020-2021

Sony FE 20mm F1.8 G

EISA PORTRAIT LENS 2020-2021

Nikon NIKKOR Z 85mm F1.8 S

EISA LENS INNOVATION 2020-2021

Canon RF 600mm & 800mm F11 IS STM

EISA CAMERA DRONE 2020-2021

DJI Mavic AIR 2

EISA PHOTO SOFTWARE 2020-2021

Nik Collection 3 By DxO

EISA MONITOR 2020-2021

EIZO ColorEdge CS2740

Kategorija IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2020-2021

KENWOOD DMX9720XDS

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2020-2021

Helix DSP ULTRA

EISA IN-CAR BEST VALUE DSP 2020-2021

Ground Zero GZDSP 4-8XII

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2020-2021

MOSCONI GLADEN ATOMO 2

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2020-2021

Eton Stealth 7.1 DSP

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2020-2021

ESB 8.6K3U LE

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2020-2021

Hifonics ZRX6D2

EISA IN-CAR HIGH END COMPONENT 2020-2021

Audison bit One HD Virtuoso

EISA IN-CAR DASHCAM 2020-2021

KENWOOD DRV-A501W

EISA CAMPER VAN HEAD UNIT 2020-2021

Zenec Z-E3766

