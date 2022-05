Sjećate li se 'copy/paste' tipkovnice? Sada dolazi s RGB osvjetljenjem

The Key, mala tipkovnica sa samo tri tipke namijenjena prvenstveno kopiranju i lijepljenju sadržaja, dobila je svoga nasljednika. The Key 2 zadržava sve funkcije svoga prethodnika, ali donosi i neke novitete

Stack Overflow, popularna platforma za developere, prošle se godine udružila s trgovinom Drop kako bi izbacili na tržište The Key. Riječ je, podsjetimo, o maloj tipkovnici kojoj je glavna funkcija kopiranje i lijepljenje sadržaja.

Budući da je takav proizvod poprilično uspješno prošao među developerima, Stack Overflow, Drop i dizajner Cassidy Williams, napravili su nasljednika ove male tipkovnice – The Key 2. Naime, baš kao i njegov prethodnik, The Key 2 i dalje ima samo tri programabilne tipke, ali ovoga se puta može pohvaliti RGB osvjetljenjem.

Foto: Stack Overflow/Drop

Kako bi RGB osvjetljenje uopće došlo do izražaja, kućište The Keya 2 napravljeno je od akrila, a ne od aluminija kao što je to bio slučaj na prvoj inačici male tipkovnice. Još jedna ključna razlika je da se Kailh Black Box switchevi mogu jednostavno ukloniti i zamijeniti, pa se tu otvara malo više prostora za prilagodbu.

The Key 2 trenutno je dostupan za narudžbu po cijeni od 29 dolara, a količine su ograničene na 3900 primjeraka s procijenjenim datumom isporuke krajem srpnja. Baš kao i prošle godine, Stack Overflow donira svoj prihod digitalundividedu, udruzi koja se bavi razvojem programa i inicijativa za gospodarski rast u afroameričkim i latinoameričkim zajednicama, prenosi The Verge.