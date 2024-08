Miš na pretplatu ili novinarska patka?

Možda ste proteklih dana ostali začuđeni naslovima ili objavama na društvenim mrežama u kojima se tvrdi da će Logitech lansirati uređaj, poput računalnog miša, ali – na pretplatu. Takva se vijest proširila nakon što je u podcastu Decoder, kod The Vergeovog novinara Nilaya Patela, gostovala Hanneke Faber, generalna izvršna direktorica Logitecha.

U razgovoru duljem od sat vremena njih dvoje su pretresli mnoge teme, pa su se tako dotaknuli i "miša na pretplatu", što je odmah postalo viralna priča. "Plaćamo pretplatu na razne zabavne servise, softver, oblak, igre – pa nećemo valjda morati plaćati pretplatu i za miševe i tipkovnice?", zapitali su se mnogi, uzevši navedenu vijest zdravo za gotovo. Međutim, cijela priča ipak je malo prenapuhana.

"Vječni" miš

Što je, dakle, u podcastu zaista izrečeno? Faberova je izjavila da je nedavno u jednom razvojnom centru vidjela zanimljiv koncept "vječnog miša". Bio bi to računalni miš nešto robusnije izrade, od metala i nešto teži, alivrhunski dizajniran proizvod, dugotrajniji od klasičnih miševa. Kao takav, bio bi to predmet koji ljudi neće željeti baciti i zamijeniti drugim, "poput Rolexa", kaže direktorica Logitecha. To znači i da bi softverska podrška za njega morala biti dugotrajnija, dok se hardver s vremenom ne bi nužno morao mijenjati.

Hanneke Faber Logitech / Business Wire

Na to je Patel iznio ideju o pretplati ili nekom drugom načinu financiranja dugoročne softverske podrške, poput oglašavanja, za proizvod koji je zamišljen kao vječan, a odgovor sugovornice bio je – "Možda".

"Intrigiraju me ideje kao što su vječni miš ili vječno rješenje za videokonferencije, koji se samo softverski nadograđuju", rekla je, ali je isto tako naglasila i da je potrebno još razraditi kakav bi to poslovni model bio i da do toga u Logitechu još nisu došli. Hoće li ikada doći, sve je, samo ne sigurno, pa samim time možemo zaključiti da pretplatu na "vječni, prelijepi miš" još neko duže vrijeme sigurno nećemo morati plaćati.

Cijeli razgovor u audio formatu, zajedno s transkriptom, dostupan je ovdje. Dio intervjua o pretplatama, poslovnim modelima i vječnim miševima počinje oko 36. minute.