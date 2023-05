Stručnjaci za SSD-e predviđaju da će zadnji HDD biti prodan kroz pet godina

Dolazi kraj vladavine mehaničkih čvrstih diskova, a oni se za pet godina više neće moći kupiti – predviđanje je to Shawna Rosemarina iz kompanije Pure Storage, koja se bavi, prigodno, pohranom podataka na SSD diskovima. No, unatoč tomu što im ovo predviđanje odgovara, Rosemarin je dao i prilično uvjerljive razloge, koji su ga naveli na zaključak da će HDD diskovi "umrijeti" najkasnije 2028. godine.

Glavni razlog za prelazak cijelog svijeta na SSD rješenja bit će potrošnja energije i sve veća pohrana podataka u oblaku. Privatni korisnici ionako već sada kupuju računala sa SSD diskovima i oslanjaju se na pohranu u oblaku, pa će oni prvi prestati s kupnjom novih HDD-a. A kad je riječ o velikim korisnicima, koji HDD-e koriste u svojim podatkovnim centrima, priča se vrti oko troška električne energije.

Uštede na energiji

Rosemarin ističe kako su podatkovni centri u svijetu zaslužni za oko 3% ukupne potrošnje energije. Trećina toga odlazi na rješenja za pohranu, a velik dio te energije troši se samo kako bi se "vrtjeli" diskovi unutar HDD-a. "Kada bismo eliminirali vrtnju diska, odnosno prešli na flash pohranu, moglo bi se uštedjeti i 80 ili 90 posto te energije", kaže.

Potrebu uštede na energiji dodatno će povećati i činjenica da cijene električne energije drastično rastu, a vrlo rijetko se vraćaju na starije, niže, razine. Neke zemlje uvode i ograničenja, odnosno kvote, na korištenje energije, kao što to čini Irska – što dodatno otežava poslovanje vezano uz podatkovne centre.

Smjena je neizbježna?

SSD diskovi nude veću gustoću podataka od HDD-a, no njihovi su inicijalni troškovi i dalje značajno viši. Za primjer, industrijski 100-terabajtni HDD košta oko dvije, a SSD čak oko 40 tisuća dolara. No, jednom kada se trošak diska tijekom cijelog radnog vijeka (dakle, kad se zbroji njegova kupovna cijena i trošak korištenja) za SSD izjednači ili približi onome kod HDD-a, veliki bi sustavi mogli početi više koristiti čvrste flash diskove.

Slijedom svih ovih trendova, potpuno je logično očekivati da će kompanije na području pohrane podataka svoje HDD-e početi zamjenjivati SSD-ima. No, do sada se to još nije dogodilo, tj. niti jedan veliku pružatelj usluga pohrane u oblaku nije najavio da će cijelu svoju postojeću infrastrukturu mehaničkih diskova zamijeniti flash pogonima. Prema optimistima iz Pure Storagea, to će se dogoditi za najviše pet godina. Mnogi ipak nisu uvjereni u to.