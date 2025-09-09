Zlatno doba platformera - 2025. najbolja godina za 2D igre još od SNES ere

Od dugoiščekivanog Hollow Knight: Silksong do niza retro hitova, 2025. godina se profilira kao renesansa za 2D platformere, donoseći inovacije i nostalgiju u jednom paketu

Ako ste jedan od onih gamera koji često uzdahnu uz rečenicu "ne rade se više igre kao nekad", onda je 2025. godina definitivno ispunila vaša očekivanja. Iako su naslovnice rezervirane za moderne divove poput Death Stranding 2: On the Beach i Monster Hunter Wilds, ispod površine se događa tiha revolucija. Prema analizi portala Polygon, svjedočimo pravoj navali retro-inspiriranih igara koje nas vraćaju u zlatno doba 2D platformera, a posljednjih nekoliko tjedana prava su eksplozija za žanr. Čak i s nekoliko preostalih mjeseci do kraja godine, već sada se može reći da živimo najbolje dane za 2D platformere još od vremena kad je Super NES prepustio tron 3D eri.

Okosnicu ovog argumenta čini moćna trifecta igara koje su stigle jedna za drugom. Prvo je krajem srpnja stigao Ninja Gaiden: Ragebound, vjerni naslov s retro grafikom koji je oduševio kritiku. Samo mjesec dana kasnije, ljestvicu je podigao Shinobi: Art of Vengeance, oživjevši klasični serijal s predivnom ilustrativnom grafikom, nevjerojatno brzom borbom i dekonstruiranim formatom igara istraživanja koji spaja staro i novo.

Trilogiju je sada zaokružio Hollow Knight: Silksong. Nova igra istraživanja studija Team Cherry već izaziva lavinu pohvala i kod kritičara i kod igrača, pozicionirajući se kao instant-klasik. To je jedina igra objavljena ove godine koja predstavlja stvarnu prijetnju naslovu Clair Obscur: Expedition 33 u utrci za Igru godine. Ako Silksong uspije odnijeti glavnu nagradu na The Game Awards u prosincu, postat će prva 2D igra u povijesti koja je to postigla.

No, priča o uspjehu 2D igara ne staje ovdje. Između ovih velikih naslova, svoje mjesto pod suncem pronašao je i fantastični Öoo. Ovaj kompaktni platformer o gusjenici koja baca bombe pravo je malo remek-djelo koje testira granice kreativnosti, koristeći samo jedan alat za stvaranje varljivo složenih zagonetki. Čak i prije ljeta, scena igara istraživanja je bila užarena zahvaljujući naslovima kao što su Blade Chimera i Ender Magnolia: Bloom in the Mist. Prvi je fantastična akcijska igra koja je preduhitrila i Ninjau i Shinobija u "cool retro ninja" kategoriji, dok Ender Magnolia slijedi stope Hollow Knighta s atmosferičnim svijetom i teškim bossevima. Ne treba zaboraviti ni Shadow Labyrinth, neobičnu Pac-Man igru studija Bandai Namco koja, unatoč manama, na fascinantan način koristi žutog junaka za stvaranje unikatnih gaming iskustava.

Za ljubitelje žanra igara s ponavljajućim izazovima, The Rogue Prince of Persia oživljava klasični serijal u formatu sličnom igri Dead Cells, s još većim naglaskom na fluidno kretanje. A ako tražite pravi skriveni dragulj, Bionic Bay bi mogao biti ultimativno iznenađenje 2025. godine. Ovaj platformer inspiriran igrom Limbo prepun je genijalnih fizikalnih zagonetki u rangu Portala, od mijenjanja smjera gravitacije do zamjene mjesta s objektima.

Ovo su samo neki od primjera, ali dovoljno da se zapitamo kada smo posljednji put imali ovakvo obilje sjajnih 2D platformera. Svake godine dobijemo pokoji hit – tko može zaboraviti Super Mario Bros. Wonder ili Animal Well? – ali letvica je posljednjih mjeseci drastično podignuta. Svi ovi naslovi dokazuju da 2D igre i dalje mogu biti jednako svježe, inovativne i uzbudljive kao i njihovi 3D pandani.

S obzirom na to kako Silksong trenutno dominira na Steam ljestvicama, čini se da bi i najveći studiji uskoro mogli prepoznati ovaj potencijal. Nemojte se iznenaditi ako se ovaj trend vrlo brzo pretvori u potpunu renesansu žanra.