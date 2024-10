Biznis e-trgovina se oporavio, Amazon zapošljava 250.000 novih radnika za blagdansku sezonu 2024.

E-trgovine, nakon pandemije i pada prodaje, doživljavaju brzi oporavak i prodaja je bolja nego ikad. To potvrđuje Amazon u najavi da će zaposliti 250.000 novih radnika za svoje američke operacije tijekom nadolazeće blagdanske sezone

U Sjedinjenim Američkim Državama e-trgovina je dosad ove godine u prvoj polovici imala promet od 579,45 milijardi dolara, i ako bude dobra blagdanska sezona, iznos će biti više od jednog bilijuna dolara. Analitičari predviđaju da će prodaja putem e-trgovine u SAD-u dosegnuti približno 1,22 do 1,26 bilijuna dolara do kraja 2024. godine. E-trgovina trenutno čini 15,9% do 16% ukupne maloprodaje u SAD u prvoj polovici 2024. godine. Posebno je značajna u određenim sektorima. Na primjer, online prodaja namirnica, koja je doživjela nagli porast tijekom pandemije, nastavila je rasti.

Troše se bilijuni dolara

Predviđa se da će globalno tržište e-trgovine dosegnuti 6,33 bilijuna dolara prodaje u 2024. godini. To predstavlja povećanje od 8,76% u odnosu na 2023. godinu, kada je globalna prodaja putem e-trgovine procijenjena na 5,82 bilijuna dolara. Mobilna trgovina (m-trgovina) glavni je pokretač globalnog rasta e-trgovine: u 2024. godini očekuje se da će mobilna trgovina generirati 2,07 bilijuna dolara prihoda diljem svijeta. To predstavlja 57% ukupne maloprodajne prodaje putem e-trgovine globalno.

Četvrt milijuna radnih mjesta

U svijetu maloprodaje blagdanska sezona predstavlja vrhunac godine. Sandy Gordon, potpredsjednica za globalne operacije i iskustvo zaposlenika, najavljuje: "Očekujemo porast potražnje i volumena, pa je zapošljavanje 250.000 ljudi ključno za naš rast i operativno poslovanje." U kontekstu brojeva o zapošljavanju, četvrt milijuna zaposlenih je, prema zadnjem izvješću, zaposleno u rujnu u cijelim Sjedinjenim Državama.

Amazon planira dodijeliti 2,2 milijarde dolara za dodatne plaće zaposlenicima u skladištima i transportu. Sezonski radnici mogu očekivati početnu plaću od najmanje 18 dolara po satu, uz beneficije koje uključuju zdravstveno osiguranje od prvog dana zaposlenja.