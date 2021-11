Što domaći tech dućani nude za Crni petak?

Posljednjih dana ili tjedana vjerojatno ste i sami, što na webu, što u inboxu, zatrpani raznim ponudama, akcijama i popustima vezanima za "shopping blagdan" nazvan Crni petak, odnosno Black Friday. Ove godine američki Dan zahvalnosti pada na 25.11., a Crni petak tradicionalno dolazi dan nakon njega.

Kao i veliki svjetski trgovci, i domaći su dućani tehničkom robom pripremili razne akcije. O nekima ste već mogli pročitati na našim stranicama, a u nastavku donosimo još jedan kratki pregled najzanimljivijih ponuda, kako bismo vam pomogli u lakšem snalaženju.

Links je odlučio spojiti dva tradicionalna shopping dana, Black Friday i Cyber Monday. U svojoj ponudi nazvanoj Black Friday Week snizit će cijene za više od 7.000 proizvoda, a bit će moguće ostvariti uštede i do 80%. Ponuda se odnosi isključivo na online kupnju, koja je moguća do 29.11. ili do isteka zaliha, a za svaku narudžbu moguće je naručiti po jedan komad od svakog proizvoda. Količine su ograničene, a rezervacije i narudžbe tijekom akcije nisu moguće.

Od ponoći s četvrtka na petak, pa sve do ponedjeljka, HGSPOT nudi popuste na više tisuća artikala, koji sežu i do 80%. Dakako, količine akcijskih artikala su ograničene, a moguće je kupiti po jedan primjerak svakog proizvoda.

Akcija traje od 26.11.2021 u 00:00 za kupnju u webshopu te od 08:00 za kupnju u poslovnicama te traje do 29.11. ili do isteka zaliha.

Instar Informatika organizirala je Crni tjedan. Pripremili su sniženja do čak 60%, za proizvode od laptopa, mobitela, računala, e-prometala, igara, periferije i ostale prateće opreme. Instar Black Week traje od 19. do 29.11. ili do isteka ograničenih zaliha.

Artikli s Instarovog Crnog tjedna mogu se kupiti isključivo online putem Instar webshopa s dostavom na kućni prag ili uz osobno preuzimanje u jednoj od naših poslovnica u Zagrebu, Zadru, Splitu i Rijeci. Broj artikala na ovoj je akciji vrlo ograničen, poručili su iz Instara.

Od petka u ponoć u Ronisu je akcija na više od 322 artikla, koji uključuju Hi-Fi uređaje, car audio opremu, slušalice, televizore i još mnogo toga.

Se-Mark Black Friday ponuda donosi popuste do 50%, a vrijedi od 23. do 30.11. Popusti vrijede u svim poslovnicama i u web shopu. Web shop omogućava plaćanje karticom do 24 rate beskamatno, a tu je i besplatna dostava za kupnju iznad 999 kuna.

Novo računalo, mrežnu opremu ili drugi računalni pribor u H2 Shopu može se nabaviti još od srijede, a popusti idu do 70%.

Black Friday akcija u Mobisu obuhvaća pametne telefone i dodatnu opremu. Posebna ponuda traje do 29.11. ili do isteka zaliha. Mogu se pronaći popusti na uređaje raznih proizvođača, do 50 ili 60%.

U Chipoteci nude izbor prijenosnih računala, pametnih satova, dronova, televizora i razne opreme, a popusti idu do oko 30%.

Vacom Black Friday akcija nudi do 50% popusta na odabrane laptope, mobitele, električne romobile, periferiju i stolna računala, a u ponudi imaju i širok izbor televizora, pametnih satova i pisača. Akcija traje samo do 28.11. u 23:59 i količine su ograničene.

Nekoliko stotina artikala sniženo je i u ovom webshopu, a najviše njih smješteno je u kategorije hladnjaka, ventilatora, kućišta, napajanja, slušalica, miševa, tipkovnica i gotovih konfiguracija.

U MakroMikru Crni petak traje cijeli tjedan, a na akciji su proizvodi marki LG, Philips, Tesla, Huawei, Xiaomi, Fitbit, Logitech, Lenovo, Dyson i mnogih drugih. Popusti su aktivirani 22. studenoga, a akcija traje do 29.11. ili do isteka zaliha.

I domaći trgovački lanac opće namjene uključio se u Black Friday. Kod njih su, također cijelog tjedna, na akciji proizvodi iz kategorija elektronika, kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, alat i mehanizacija, sve za majstora te sve za dom i rekreaciju. Ukupno je na akciji preko 500 artikala, a na Pevex Webshopu popusti idu do 60%. Sve traje o 28.11. ili do isteka zaliha. Black Week cijene odnose se na ograničene količine artikala, a za svaku narudžbu moguće je naručiti po jedan komad od svakog proizvoda iz akcije.

Izbor forumaša

Kao i svake godine, na našem je Forumu aktivna tema povezana s popustima za Black Friday, kreirana samostalno od strane samih forumaša.

U njoj su forumaši pobrojali akcije i popuste zanimljive njima, pa svakako bacite oko i na tu temu, a možete i sami dodati poneku korisnu informaciju, koja bi mogla biti zanimljiva i ostalima.