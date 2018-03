Uživo iz trgovine Amazon Go u Seattleu - naše prvo kupovanje bez blagajni i blagajnica

Danas odnosno jučer, kako se uzme zbog vremenske razlike, smo imali priliku posjetiti Amazonovou Go trgovinu o kojoj se puno pisalo proteklih mjeseci. Iako je prva asocijacija na Amazon trgovina knjigama i tehničkom robom, ovaj mali dućan prodaje isključivo hranu i piće za trenutnu konzumaciju, i zapravo je po sadržaju na policama sličnija kakvoj zalogajnici nego klasičnom dućanu.

Prije ulaska u dućan morate na svoj mobilni telefon preuzeti aplikaciju Amazon Go te se prijaviti svojim Amazon korisničkim računom. Nebitno iz koje zemlje, svi rade. Ako u njemu imate spremljenu kreditnu karticu - to je to. Prilikom ulaska u dućan pokrenete aplikaciju koja na početnoj stranici ima QR kod koji je potrebno skenirati. I šoping može početi!

Cijelo iskustvo kupovine u tom dućanu je istovremeno obično i uzbudljivo. Uđete unutra, razgledate što ima, odaberete što želite i izađete van. Trivijalno i neatraktivno, kao da ste otišli do vlastitog frižidera kod kuće. Trudili smo se prilikom posjeta uočiti kamere ili senzore, no ništa od toga nije vidljivo. Dućan k'o dućan. I to nam se zapravo najviše sviđa - tehnologija koja jednostavno radi, i o kojoj uopće ne treba razmišljati. Čak i kad želiš.

Postupak naplate kupljenog je smiješno jednostavan. Samo izađeš. Otprilike minutu nakon izlaska dolazi notifikacija na mobitel o iznosu računa i trajanju boravka u dućanu. Amazon odmah nudi i mogućnost povrata robe, no taj dio priče nismo isprobali.

Kako to izgleda u praksi - pogledajte u dosadnom videu koji slijedi.

Uživo kupovina u Amazon Go! CC Hrvoje Kusulja Petar Kovačević Posted by Domagoj Pavlešić on Thursday, March 8, 2018

Iako smo se raspitivali, djelatnici Amazona nisu voljni objašnjavati kako cijela stvar funkcionira niti gdje se nalazi tehnologija koja sve to pogoni. It just works. Ipak, saznali smo nekoliko zanimljivosti. U kupovinu mogu ići i cijele obitelji, na jedan račun. Bez obzira tko nešto uzme sa police, sve se bilježi zajednički. Nakon što se kupili nešto, možete se ponovno bez problema s time vratiti u dućan (neće ništa "pištati na ulazu i izlazu") i neće vam to ponovo biti naplaćeno. Razlog tome je činjenica da je trenutak "stavljanja u košaricu" radnja uzimanja artikla s police. To u praksi znači da artikle možete trpati direktno u džepove ili torbe, što je totalno neprirodno, barem nama. Zaposlenica Amazona s kojom smo razgovarali, a koja već preko godinu dana kupuje u toj trgovini tek nedavno otvorenoj za širu javnost s time nema problema - veli da joj je teže u drugim trgovinama iskontrolirati se i ne izaći bez boravka na blagajni.

Navika je gadna stvar, a mi se jedva čekamo naviknuti na ovo.