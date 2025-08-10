10 genijalnih serija koje su otkazane prerano

Televizijska industrija posljednjih je godina postala svojevrsna kladionica. Ako serija ne isporuči vrhunske brojke gledanosti, tko god stajao iza nje, koliko god bila hvaljena, originalna ili žanrovski inovativna — snimanje se odmah gasi.

Ovo je upravo lista serija koje su prerano ugašene, naglo prekinute ili, u nekim slučajevima, naprosto zaboravljene u gomili algoritamski skrojenih projekata. Serije koje nisu dobile svoju drugu sezonu (ili treću, četvrtu...) unatoč tome što su na svojoj strani imale i publiku i kritiku, a i potencijal za mnogo više. Neki od ovih naslova i danas su tema forumaških rasprava, peticija i „fan fikcije”.

Ovo nije lista „najgledanijih” ili „najnagrađivanijih” serija. Ovo je mali „memorijalni centar” za televizijske projekte koji su se prerano ugasili, serije koje su ostale visjeti negdje između briljantnog uvoda i nikad dočekanog raspleta. Redoslijed naslova odabran je nasumično.

Freaks and Geeks (1999–2000)

NBC / 1 sezona

Jedna sezona od 18 epizoda koja je lansirala karijere mladih, danas vrlo popularnih glumaca nakon otkazivanja (James Franco, Seth Rogen, Jason Segel, Busy Philipps, Martin Starr, Linda Cardellini i mnogi drugi). Iako danas slovi kao kultni klasik, Freaks and Geeks je u svoje vrijeme bila serija koju je sreća zaobišla u širokom luku — rejting nije pratio kvalitetu, a producenti su, kao i obično, tražili nešto „brže” što bi mogli lakše plasirati na tržište. Ironično, upravo ta melankolija, spor tempo i neglamurozan realizam srednjoškolske svakodnevice ono su što i danas drži ovu seriju živom. Nismo dobili drugi čin, ali prvi i dalje zvuči odlično.

My So-Called Life (1994–1995)

ABC / 1 sezona

Angela Chase (Claire Danes) možda je imala samo 15 godina, ali serija koja ju prati, prožeta introspekcijom, daleko je iznad prosjeka tadašnjih tinejdžerskih drama. I dok su druge serije forsirale skandale, ovdje smo gledali kako adolescenti doista razmišljaju, griješe i preispituju sve. Iako je publika bila nevelika, bila je silno odana. Serija je otkazana, bez obzira na uspjeh i nagrade (primjerice Zlatni globus), ali je s vremenom postala klasik žanra te vidno inspirirala radove koji su se bavili sličnim temama – primjerice, igru Life is Strange, posebno u kontekstu istraživanja tinejdžerske tjeskobe i složenih međuljudskih odnosa.

Rome (2005–2007)

HBO / 2 sezone

Skupa, ambiciozna, raskošna i — prekratka. HBO-ova serija Rome bila je pravi povijesni spektakl, nešto između antičkog političkog trilera, epskog spektakla i klasične TV drame. No, unatoč odličnim kritikama i entuzijastičnoj publici, troškovi produkcije bili su previsoki. Druga sezona ubrzala je događaje koji su trebali trajati godinama, a treće sezone nikad nije niti bilo. I tako su se Cezar i društvo povukli s TV-a — taman kad su stvari postale najzanimljivije.

Carnivàle (2003–2005)

HBO / 2 sezone

Ako ste mislili da se HBO boji eksperimentirati, Carnivàle je dokaz da to nije slučaj — ali je i podsjetnik da ni oni nisu imuni na gašenje vlastitih projekata. Mistična alegorija borbe između dobra i zla u Americi tijekom Velike depresije bila je strukturno zamišljena kao saga u šest sezona. Otkazana nakon dvije. Razlog: svaka epizoda koštala je produkciju oko 2 milijuna dolara, a gledanost je padala. Rezultat: briljantan početak, ogroman broj nedovršenih motiva i osjećaj da je netko prekinuo knjigu nakon trećeg poglavlja.

Firefly (2002)

FOX / 1 sezona

Serija za kojom pati i ekipa iz Big Bang Theoryja. Nijedna lista ovakvog tipa nije potpuna bez Fireflya. Whedonov svemirski vestern od prve je epizode bio... pa, sve osim običnog. Kombinacija SF-a, vestern motiva, duhovitih dijaloga i fantastične kemije unutar posade trebala je trajati godinama. Umjesto toga, dobili smo 14 epizoda, kronološki krivo emitiranih i film Serenity koji je pokušao dati nekakav kraj. Bezuspješno. Fanovi još uvijek pišu peticije. Poslali su Foxu razglednice, kupili oglas u časopisu Variety, organizirali dobrotvorne događaje, pokrenuli internetske kampanje, a navodno poslali i tortu u obliku broda Serenity u sjedište Foxa. Bezuspješno.

Hannibal (2013–2015)

NBC / 3 sezone

Bryan Fuller stvorio je najljepšu, uznemirujuću seriju o jednom od najpoznatijih fiktivnih serijskih ubojica. S estetske strane, serija je oduzimala dah, glumačka postava, s druge strane, nadišla je očekivanja, dok je priča istovremeno bila filozofska, barokno pretjerana (raskošna?) i hipnotična. I taman kad su svi pitali kad kreće adaptacija najpoznatijeg filma o Hannibalu Lecteru — ugasili su seriju. Još uvijek se šuška o nastavku, ali... šuškanja nisu epizode.

Mindhunter (2017–2019)

Netflix / 2 sezone

David Fincher je osmislio seriju o ranim danima FBI‑jeve tehnike psihološkog profiliranja ubojica — i stvorio pravo remek‑djelo. Mindhunter je bio inteligentan, mučan (na dobar način), atmosferičan i prepun napetosti koja sporo tinja i raste. Serija je postigla veliki uspjeh i kod publike i kod kritike, no – iako su postojali planovi za treću sezonu – produkcija je bila prezahtjevna, sezone preduge i skupe, pa je Netflix otkazao seriju nakon druge. No, izgleda da ova serija, za razliku od ostalih s liste, ima ozbiljan potencijal vratiti se na male ekrane (odnosno streaming servise).

Terriers (2010)

FX / 1 sezona

Neki će reći da je ime bilo problem (zvuči kao serija o psima). Drugi će reći da je krivac bila slaba promocija. Kako god bilo — Terriers je dragulj koji je FX ugasio prebrzo. Privatni detektiv koji nije detektiv, bivši policajac alkoholičar, sarkazam koji se ne pretvara u cinizam — i likovi koji se doimaju kao ljudi, a ne kao hodajuća opća mjesta. Samo jedna sezona, a mnogo pozitivnih kritika.

The OA (2016–2019)

Netflix / 2 sezone

Možda najkontroverzniji naslov na ovoj listi. Volite je ili mrzite, serija The OA je bila sve samo ne obična. Multiverzumi, pokreti tijela kao nadnaravne moći, filozofski koncepti zapakirani u melodramu, niz briljantnih ideja i kraj druge sezone koji je sugerirao da se priprema nešto uistinu epsko. No, Netflix ju je (epski) otkazao. Autori su šutjeli, fanovi plakali (ili pisala eseje o potencijalu serije za simptomatska čitanja).

Rubicon (2010)

AMC / 1 sezona

Serija za koju su svi rekli da je bila „prepametna za vlastito dobro”. Politička paranoja, spor tempo, briljantni dijalozi i zavjere — a taman kad je postalo jasno da stvar ima potencijala, AMC je rekao: hvala, ne treba. Rubicon je danas zaboravljena fusnota u povijesti televizije. A zaslužila je više. Kao i druge serije na ovoj listi.

Televizijska industrija često stvara serije koje su, u vrijeme emitiranja, podcijenjene i neshvaćene pa postaju žrtve kapitalističkog stroja – i nikad ne dobiju priliku za nastavak, bez obzira na potencijal, kvalitetu ili publiku koja je kasnije sazrijela. No, ova lista nije tu da žali za porpuštenim prilikama, nego da nas podsjeti na serije koje i danas trebaju drugu sezonu. Ili barem još jedan pokušaj.

Možda nas budućnost još iznenadi — ako ne Netflix, barem fan fiction.