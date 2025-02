Druga sezona serije The Last of Us konačno ima datum premijere

Nakon dvije godine čekanja, druga sezona serije The Last of Us bit će dostupna od 13. travnja i donosi nove likove, uključujući Kaitlyn Dever kao Abby i Catherine O’Haru u gostujućoj ulozi

Nakon gotovo dvije godine čekanja, HBO je potvrdio da druga sezona serije The Last of Us stiže 13. travnja. Radnja se odvija pet godina nakon prve sezone i djelomično će obuhvatiti događaje iz igre The Last of Us Part 2. Tvorac serije, Craig Mazin, prethodno je najavio kako će za kompletnu priču biti potrebne više od dvije sezone. „Priča koju pričamo daleko je opširnija od one iz prve sezone“, rekao je Mazin. „Puno se više toga događa, produkcijski je zahtjevnija, ali želimo da svaka epizoda djeluje kao samostalni blockbuster, iskreno rečeno.“

Druga sezona donosi sedam epizoda, uključujući jednu posebno dugu, te uvodi nove likove uz povratak Joela i Ellie (Pedro Pascal i Bella Ramsey). Među novim glumačkim imenima su Kaitlyn Dever kao Abby, Young Mazino kao Jesse i Catherine O’Hara u zasad nepoznatoj (gostujućoj) ulozi.

Popularna igra Naughty Doga dobila je svoju prvu ekranizaciju 2023. Prva sezona bila je ogroman hit s prosječno 32 milijuna gledatelja po epizodi i osam Emmy nominacija, pa se od druge sezone očekuje mnogo. Ostaje nam pričekati 13. travnja i pogledati prvu epizodu.