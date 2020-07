Izašao trailer za drugu sezonu serije The Boys

The Boys (2019-) je serija o superherojima koja je mnoge iznenadila. U sklopu liste najboljih serija s kraja prošle godine o njoj smo pisali kao o priči u kojoj su superheroji negativci, što je čini uvelike različitom od ostalih superherojskih priča. Tvorci serije su Evan Goldberg i Seth Rogen koji su zaslužni i za seriju Preacher (2016-2019), te Eric Kripke poznat po serijama Supernatural (2005-2020) i Timeless (2016-2018). Serija je nastala prema istoimenom stripu Garta Ennisa i Daricka Robertsona, te je dostupna na Amazon Primeu kao jedna od njihovih gledanijih serija s 4.1 milijun gledatelja po epizodi u prvih deset dana od premijere.

U prvoj smo sezoni imali priliku vidjeti kakav je to svijet u kojem su superheroji iskvareni korporativnim interesima i marketinškim strategijama. Kao superzvijezde u središtu su priče sedam superheroja pod imenom The Seven. Sedmorka djeluje u sklopu korporacije Vought i najpoznatiji su među nekoliko stotina superheroja raspodijeljenih diljem SAD-a. Redove Sedmorke popunjavaju Homelander, Queen Maeve, A-Train, Black Noir, Translucent, The Deep i Starlight - superheroji s većinom tipičnim moćima kao što su superbrzina, supersnaga, nevidljivost, ispaljivanje lasera iz očiju i druge.

Ono što nije tipično su njihove osobnosti. Osim što robuju novcu i slavi, ispunjeni su kompleksima, perverzijama, nesigurnošću, sociopatskom razinom izostanka empatije i drugim manama. Mi vidimo sve ono što ne vide građani koji ih obožavaju kao slavne osobe. Uz sramotno ponašanje superheroja, njihove karakterne slabosti i hladnokrvna ubojstva, The Boys do kraja prve sezone ima i druge adute. Prvi je pozadinska priča iza njihovih supermoći - koja je bila i za očekivati već zbog činjenice da su superheroji prisutni samo u SAD-u - dok su drugi adut manipulacije kojima se superherojima želi dati i vojno-politička moć.

Takvim superherojima suprotstavlja se grupa civila koje predvodi Billy Butcher (Karl Urban) kao osvetnik koji im beskompromisno želi stati na kraj. S tim ciljem iskorištava superherojem izazvanu tragediju Hughiea Campbella (Jack Quaid) kako bi ga regrutirao. Inače pitomi Hughie se tako usred mirnog života najednom nađe u sukobu sa superherojima. Ipak, za razliku od Billyja Butchera, Hughie se zbog poznanstva sa Starlight (Erin Moriarty) ne odaje u potpunosti porivu za osvetom.

Prva sezona sadrži osam jednosatnih epizoda, a Izvrstan izbor glumaca i karakterizacija čine svakog lika prepoznatljivim i posebnim već nakon prvog pojavljivanja. Zbog ozbiljnijih tonova, urnebesnih trenutaka i crnog humora, te nadnaravnih moći i nasilja kojim serija obiluje, The Boys će cijeniti fanovi serija kao što su Watchmen (2019), Preacher (2016-2019) i American Gods (2017-).

Protekli smo tjedan imali priliku pogledati trailer za drugu sezonu u kojem nakon eksplozivnog kraja prve sezone vidimo našu grupu u bijegu od superheroja, ali i zakona. Djeluju izgubljeno i u panici sve do trenutka kad im Billy Butcher dolazi u spas, ili pak da ih povede u nove nevolje. Scena u kojoj Homelander laserima napada prosvjednika mogla bi značiti da će javnosti nepoznata nevaljalost Sedmorke napokon izaći na svjetlo dana.

Sedmorci se u drugoj sezoni pridružuje Stormfront, koju možemo vidjeti u prvom isječku. Drugi isječak nosi dobru vijest onima kojima je nedostajala gluma Giancarla Esposita (Gustavo Fring u serijama Breaking Bad i Better Call Saul). Naime izgleda da ćemo ga kao Stana Edgara, direktora Voughta, vidjeti više u drugoj sezoni; za razliku od tek jednog pojavljivanja u prvoj. Prve tri od osam epizoda druge sezone izlaze 4. rujna, a ostatak se prikazuje tjedno do 9. listopada. Ako je vjerovati napisima, unatoč tome što druga sezona još nije izašla, Amazon je već potvrdio treću.