Najbolje TV serije s kraja 2019. godine

U ljeto prošle godine preporučili smo najbolje među tada aktualnim serijama. Praznici ne traju koliko i godišnji odmori, ali vremena za barem jedan veliki bijeg od mamurluka i post-novogodišnje depresije sigurno ima. Osim podsjetnika na nastavke već dobro poznatih serija, izdvojeno je pet novih serija za koje ćete htjeti znati.

NASTAVCI

THE EXPANSE

Počnimo od četvrte sezone serije The Expanse (2015-) koja je izašla sredinom prosinca. U trećoj sezoni je napetost dosegla vrhunac okupljanjem glavnih likova čiji su se ciljevi skupili u jednoj točki. U novoj su sezoni glavni likovi izolirani jedni od drugih. Chrisjen Avasarala, Bobbie i posada Rocinantea nose se s vlastitim izazovima bez međusobnog kontakta. Tako podijeljena radnja četvrte sezone bi mogla poneke gledatelje izbaciti iz takta, no rasplet jednog od bitnijeg dijela priče trebao bi utažiti i njihova iščekivanja.

LOST IN SPACE

Druga sezona serije Lost in Space (2018-) izašla je na Badnjak. O prvoj sezoni smo već pisali kao o pustolovnoj priči o obitelji Robinson i izazovima s kojima se suočavaju nakon što se brodom sruše na nepoznat planet. Problematične situacije koje su u prvoj sezoni izvirale iz toga što su likovi djeca, zamijenjene su kockanjem s vlastitim životima. Kao što se dalo predvidjeti, druga je sezona vratolomnija svemirska vožnja zahvaljujući izazovima i prijetnjama sa svih strana.

MR. ROBOT

Od listopada do prosinca imali smo priliku gledati četvrtu sezonu serije Mr. Robot (2015-2019). Vrlo je izgledno da je Mr. Robot među najboljim serijama koje još nisam pogledao. Ustvari, pilot epizoda me tako brzo uvukla u priču da sam morao protiv volje stati jer si u vrijeme gledanja nisam mogao priuštiti maraton. Sudeći prema reputaciji koja seriju prati kroz sve četiri sezone, Mr. Robot bi trebao biti poslastica kako za mene tako i za one koji se još uvijek premišljaju.

WATCHMEN

Kad smo već kod pilot epizoda i vigilantea, bilo bi dobro osvrnuti se još jednom na prvu sezonu serije Watchmen (2019) koja je završila sredinom prosinca. O njoj smo pisali kao seriji čija je prva epizoda bila loša jer nije ispunila svrhu pilot epizode, ali i da je izgledno da će nastavak biti bolji. Priča koja je uslijedila pokazala se i bolje izvedenom nego što se to moglo naslutiti i definitivno spada među one serije koje zaslužuju drugu šansu.

THE MARVELOUS MRS. MAISEL; YOU; BROOKLYN 99

Za one koji traže iznimne, ali nešto 'lakše' serije od navedenih, u prosincu su izašle treća sezona nagrađivane drame o stand-up komičarki - The Marvelous Mrs. Maisel (2017-), te druga sezona serije You (2018-) koju predvodi za romantičnu seriju kontroverzan lik Joea Goldberga (Penn Badgley). Njima vrijedi pridodati i šestu sezonu najbolje za baciti mozak na pašu komedije Brooklyn 99 (2013-) koja počinje s prikazivanjem 10. siječnja.

NOVE SERIJE

5. LOVE, DEATH & ROBOTS

Love, Death & Robots je antologija 18 kratkih animiranih priča u produkciji TIma Millera (Deadpool, Terminator: Dark Fate). Iako to nije prvi takav pothvat, odvažnost u priči i animaciji čine ovo djelo neizostavnom preporukom; najbolji primjer u japanskoj animaciji je Aoi Bungaku (2009) - adaptacija niza klasika japanske literature. Love, Death & Robots je izašla u prvoj polovici godine, ali je uključujem kao dostojnu iznimku od pravila za sve one kojima je promakla kao meni.

4. THE BOYS

Najveći značaj serije The Boys je u tome što ima priču u kojoj su superheroji negativci. Takve varijacije, varijacije koje će natjerati publiku da dva put razmisli prije nego što kaže da su sve superherojske serije iste su uvijek dobrodošle. Na čelu The Boysa su Evan Goldberg i Seth Rogen koji su zaslužni za seriju Preacher (2016-2019), te Eric Kripke poznat po serijama Supernatural (2005-) i Timeless (2016-2018).

3. THE WITCHER

The Witcher je fantasy serija o Geraltu, lovcu na čudovišta. Kako priča napreduje Geralt se nađe usred borbe za moć raznih nadnaravnih aktera; zbog čega su mnogi i povlačili paralelu s Game of Thronesom. Priča otpočinje izvrsno i ostaje takva sve dok je fenomenalni Henry Cavill (Man of Steel) u centru pažnje. Kasnije, loša izvedba nelinearne radnje frustrira čak i one koji su upoznati s djelom Poljaka Andrzeja Sapkowskoga, prema čijoj je sagi ova serija (i videoigra) i nastala. Druga najčešća zamjerka onih koji negoduju je izbor glumaca koji ne priliči slavenskoj pozadini priče. Unatoč nedostacima, The Witcher s Cavillom na čelu zaslužuje preporuku.

2. THE DOOM PATROL

Ako ste mislili da je Watchmen (2019-) unio neobičnost među heroje, još niste pogledali The Doom Patrol, također u produkciji DC Comicsa. Priča prati grupu koja nije kvalificirana da budu superheroji - nesreće su im dale supermoći, ali su ih ostavile unakaženima i nestabilnima. Iako svijet ne bi želio imati ništa s njima, nađu se u situaciji u kojoj isti moraju spasiti. Uvrnutost kojoj korijene možemo pronaći još u Twin Peaksu (1990-1991) ne staje ni u jednom trenutku; s tim da za razliku od novog Twin Peaksa (2017), The Doom Patrol ne pati od praznog hoda i cijelo-epizodnih apstrakcija. Usred ludorije kao što je The Doom Patrol brzo shvatite da vas nije ni briga za kraj, koliko za svaku minutu ovog čudnog putovanja.

1. THE MANDALORIAN

Mandalorian prati lovca na glave u čijoj brizi završi "dijete" koje je među fanovima brzo postalo popularno i steklo nadimak Baby Yoda. Radnja se događa pet godina nakon radnje u filmu Return of the Jedi (1983), a 25 godina prije radnje u filmu The Force Awakens (2015). Mandaloriana smo već spomenuli u sklopu osvrta na Star Wars: The Rise of Skywalker. Jon Favreau (Iron Man) predložio je prvu ideju još 2017. godine i najzaslužniji je za seriju koja je stilski vjerna starom Star Warsu. Od likova i dijaloga do glazbe i kinematografije, Mandalorian uspijeva još jednom oživiti dobro poznatu atmosferu i osjećaj iz prvih Star Wars filmova.