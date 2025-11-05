Uskoro izlazi Pluribus – nova sci-fi serija od kreatora Breaking Bada

Vince Gilligan i Rhea Seehorn ponovno surađuju, ali ovaj put u znanstveno-fantastičnoj seriji smještenoj usred apokalipse

Dunja Ivezić srijeda, 5. studenog 2025. u 21:44
📷 Izvor:Youtube/Pluribus
Izvor:Youtube/Pluribus

Rhea Seehorn potresena luta ulicama Albuquerquea u Novom Meksiku, a svijet oko nje djeluje kao da se raspada. Iako ova slika nakratko može evocirati scenu iz serije Better Call Saul, prethodne suradnje popularne glumice sa scenaristom i redateljem Vinceom Gilliganom, radi se o posve drugačijem projektu. Pluribus se odvija usred svojevrsne apokalipse, dok se svijetom širi tajanstveni virus koji ljudima mijenja stanje svijesti te ih pretvara u mirne i spokojne osobe, pa se nitko previše niti ne zamara smakom svijeta. Odnosno, nitko osim protagonistice Carol Sturke, zagonetne autorice povijesnih ljubavnih romana koja je očito imuna na virus.

Sudeći prema premisi, Pluribus bi se mogao baviti istraživanjem postapokaliptičnog svijeta kroz perspektivu lika koji više cijeni emotivan život od onoga ispunjenog mirom, a Vince Gilligan ovom temom želi potaknuti publiku na razgovor o suvremenom medijskom prostoru te njegovom utjecaju na naše živote. Ova serija je ujedno i prvi Gilliganov projekt smješten izvan svijeta serije Breaking Bad u gotovo dva desetljeća, a krajem ovoga tjedna premijerno dolazi na Apple TV — neslužbeni dom hrabre i visokokvalitetne znanstvene fantastike.

Vince Gilligan je u svojim prošlim projektima postavio iznimno visoke standarde te je bio posebno orijentiran prema detaljnoj izgradnji svijeta, pa se ništa manje ne očekuje niti sada, posebno jer se radi o projektu koji je u razvoju bio 10 godina. Promišljajući o učincima globalnog virusa i to kroz leću visoko konceptualne znanstvene fantastike, dobitnik Emmyja si je zadao kreativan izazov te se odlučio baviti danas posebno relevantnim pitanjima. Serija je već sad dobila zeleno svjetlo za drugu sezonu, a Gilligan je potvrdio da ima razrađenu mapu čitave radnje do završetka priče. Ipak, sudeći prema njegovoj prethodno dokazanoj pripovjedačkoj fleksibilnosti, vidljivoj u serijama Breaking Bad i Better Call Saul, moguće je da će tijekom rada mijenjati planove kako bi nastavio razvijati projekt.

Prve dvije epizode serije Pluribus bit će premijerno prikazane na Apple TV–u 7. studenoga, a nove epizode slijedit će svakog petka, što ujedno znači da trenutno neće biti dostupne na području Hrvatske, osim za one koji su račun otvorili u nekoj drugoj zemlji.

 



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija