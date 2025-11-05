Uskoro izlazi Pluribus – nova sci-fi serija od kreatora Breaking Bada

Rhea Seehorn potresena luta ulicama Albuquerquea u Novom Meksiku, a svijet oko nje djeluje kao da se raspada. Iako ova slika nakratko može evocirati scenu iz serije Better Call Saul, prethodne suradnje popularne glumice sa scenaristom i redateljem Vinceom Gilliganom, radi se o posve drugačijem projektu. Pluribus se odvija usred svojevrsne apokalipse, dok se svijetom širi tajanstveni virus koji ljudima mijenja stanje svijesti te ih pretvara u mirne i spokojne osobe, pa se nitko previše niti ne zamara smakom svijeta. Odnosno, nitko osim protagonistice Carol Sturke, zagonetne autorice povijesnih ljubavnih romana koja je očito imuna na virus.

Sudeći prema premisi, Pluribus bi se mogao baviti istraživanjem postapokaliptičnog svijeta kroz perspektivu lika koji više cijeni emotivan život od onoga ispunjenog mirom, a Vince Gilligan ovom temom želi potaknuti publiku na razgovor o suvremenom medijskom prostoru te njegovom utjecaju na naše živote. Ova serija je ujedno i prvi Gilliganov projekt smješten izvan svijeta serije Breaking Bad u gotovo dva desetljeća, a krajem ovoga tjedna premijerno dolazi na Apple TV — neslužbeni dom hrabre i visokokvalitetne znanstvene fantastike.

Vince Gilligan je u svojim prošlim projektima postavio iznimno visoke standarde te je bio posebno orijentiran prema detaljnoj izgradnji svijeta, pa se ništa manje ne očekuje niti sada, posebno jer se radi o projektu koji je u razvoju bio 10 godina. Promišljajući o učincima globalnog virusa i to kroz leću visoko konceptualne znanstvene fantastike, dobitnik Emmyja si je zadao kreativan izazov te se odlučio baviti danas posebno relevantnim pitanjima. Serija je već sad dobila zeleno svjetlo za drugu sezonu, a Gilligan je potvrdio da ima razrađenu mapu čitave radnje do završetka priče. Ipak, sudeći prema njegovoj prethodno dokazanoj pripovjedačkoj fleksibilnosti, vidljivoj u serijama Breaking Bad i Better Call Saul, moguće je da će tijekom rada mijenjati planove kako bi nastavio razvijati projekt.

Prve dvije epizode serije Pluribus bit će premijerno prikazane na Apple TV–u 7. studenoga, a nove epizode slijedit će svakog petka, što ujedno znači da trenutno neće biti dostupne na području Hrvatske, osim za one koji su račun otvorili u nekoj drugoj zemlji.