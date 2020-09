WandaVision i četvrta Marvelova faza

Još krajem 2016. godine Disney je odvojio vrijeme u rasporedu za premijere Marvelovih filmova u 2020. i 2021. godini, no sada znamo da će 2020. godina biti prva godina bez Marvelovog filma još od 2009. godine. Ipak, to nije znak posustajanja. Naime, pred premijeru filma Avengers: Endgame (2019), kojim je završila treća Marvelova faza i Infinity saga, postalo je jasno da će biti i četvrte faze. Četvrta će faza biti prva koja će uključivati i TV serije, a niz će u prosincu ove godine otpočeti upravo WandaVision. Cilj tih TV serija je razviti one sporedne likove za koje nije izgledno (ali nije ni isključeno) da će imati svoje vlastite filmove.

Produkciju četvrte faze će, kao i u svim dosadašnjim filmovima, predvoditi Kevin Feige. To znači da su i serije četvrte faze u rukama studija Marvel Studios, a ne studija Marvel Television pod kojim su u sklopu MCU-a nastale serije Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, Inhumans, The Punisher, Runaways, Cloak & Dagger, te Helstrom (16. listopada, 2020). Marvel Entertainment je 31. prosinca 2009. godine prodan The Walt Disney kompaniji za četiri milijarde dolara. Marvel Television, koji je do nedavno bio pod Marvel Entertainmentom, je 19. listopada prošle godine postao dio Marvel Studiosa, koji je još od kolovoza 2015. godine dio Walt Disney Studiosa.

WandaVision (6 epizoda) predvodi četvrtu Marvelovu fazu zbog odgode filma Black Widow, no to je tek početak. Naime, u četvrtoj će fazi uslijediti još sedam serija: The Falcon and the Winter Soldier (6 epizoda, 2021), Loki (6 epizoda, 2021), What if...? (dvije sezone po 10 epizoda, 2021-), Hawkeye (2022), Ms. Marvel (2022), Moon Knight (2022), te She-Hulk (2022). Paralelno će osim filma Black Widow (7. svibnja, 2021) izaći i još pet filmova: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (7. srpnja, 2021), Eternals (5. studenog, 2021), nastavak filma Spider-Man: Far From Home (17. prosinca, 2021), Thor: Love and Thunder (11. veljače, 2022), te Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25, ožujka, 2022).

Faze Marvelovog filmskog univerzuma (MCU) Prva faza: Iron Man (2008), The Incredible Hulk ( 2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012)

Druga faza: Iron Man 3 (2013), Thor: The Dark World (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014), Guardians of the Galaxy (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015)

Treća faza: Captain America: Civil War (2016), Doctor Strange (2016), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Spider-Man: Homecoming (2017), Thor: Ragnarok (2017), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018), Ant-Man and the Wasp (2018), Captain Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: Far From Home (2019)

Kao miks klasične televizije i MCU-a, WandaVision će pratiti superheroje Visiona (Paul Bettany) i Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) i njihov idealizirani život u predgrađu 1950-ih godina. Ostali likovi su Monica Rambeau (kao odrasla kćer Marie Rambeau, najbolje prijateljice Carol Danvers/Captain Marvel), Darcy Lewis (prijateljica Thora u Thor (2011) i Thor: The Dark World (2013)), te Jimmy Woo (FBI agent u Ant-Man and the Wasp (2018)). Debi će imati i organizacija S.W.O.R.D., odsjek u sklopu S.H.I.E.L.D.-a, koja se suprotstavlja vanzemaljskim prijetnjama Zemlji.

Trailer je imao premijeru 20. rujna za vrijeme 72. dodjele Emmy nagrada za program u udarnom terminu (Primetime Emmy Award) te je u roku jednog dana pregledan preko 55 milijuna puta. Radnja serije se događa nakon filma Avengers: Endgame (2019) i bit će - kao i serija Loki (2021) - vezana uz film Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022); potonji će biti više zastrašujućeg tona u odnosu na prvi film, te ćemo i u njemu imati priliku gledati Scarlet Witch.

Nadalje, za vrijeme prošlojesenskog New York Comic-Cona autor stripa The Vision (2016) je spomenuo da serija vuče inspiraciju iz njegove priče u kojoj Vision stvori ženu i dvoje djece i živi u naizgled idiličnom predgrađu Washingtona, sve dok ne nastupi mračni zaokret u priči. Osim s The Visionom, izgleda da se priča djelomično preklapa i s onom iz drugog stripa, bestselera House of M (2005) u čijoj priči Scarlet Witch stvara svijet u kojem su ispunjene najdublje želje svih heroja. Povežemo li prethodno s onime što vidimo u traileru, možemo naslutiti što se događa.

Na prvi pogled WandaVison izgleda kao miks superheroja i starih sitcom komedija koji više priliči jednom spin-offu, a sama je serija označena žanrovima akcije, drame i pustolovine. U pratnji pjesme Twilight Time (The Platters), prikazano djeluje iznenađujuće, nejasno i pomiješano s osjećajem blage paranoje - dovoljno da poželimo pogledati seriju i saznamo o čemu se radi.

Iako drugačija od uobičajene Marvel Studios produkcije, fanovi ne bi trebali imati razloga za zabrinutost uzmu li u obzir da je Kevin Feige prošle godine istaknuo da će sve serije "biti u potpunosti protkane i sadašnjim, i prošlim i budućim Marvelovim filmskim univerzumom". Osim "kontinuiteta priče u odnosu na filmove", cilj mu je i "uzeti likove iz filmova, promijeniti ih, i vidjeti odraz tih promjena u budućim filmovima". WandaVision će biti dostupna u prosincu ove godine na Disney+ streaming servisu.