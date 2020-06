Zagrobni život u virtualnom svijetu: Upload

U bliskoj budućnosti serije Upload (2020-), ljudima je dostupna tehnologija uploadanja svoje svijesti prije nego što umru. Zahvaljujući tome, nakon smrti mogu nastaviti živjeti u jednom od virtualnih svjetova. Serija je u cijelosti dostupna na Amazon Primeu od 1. svibnja, a njen je tvorac Greg Daniels, poznat po komedijama King of the Hill (1997-2010), The Office (2005-2013), Parks and Recreation (2009-2020) i Space Force (2020-). Amazon je potvrdio drugu sezonu, no još se ne zna kada će snimanje otpočeti; kao i u slučaju svih drugih produkcija koje je Amazon Studios zbog pandemije obustavio 16. ožujka.

Robbie Amell (Code 8) glumi Nathana Browna, freeware developera kojeg zadesi nesreća u samovozećem automobilu. U strahu od eventualne smrti, prisiljen je na smrt kroz hitni upload svoje svijesti; jer je upload moguće provesti samo prije smrti. Njegova bogata djevojka Ingrid (Allegra Edwards) omogućuje mu da ga smjeste u Lake View kao najskuplji među virtualnim smještajima. Tamo sreće Noru (Andy Allo) koja za Lake View tvrtku radi kao Anđeo. Anđeli djeluju otprilike kao korisnička podrška koja stoji na raspolaganju uploadanim klijentima za koje su zaduženi.

Od svih likova, najveću pažnju serija daje upravo atraktivnim i simpatičnim Nathanu i Nori. Čak i uz sve futurističke motive serije, njihova prisnost uspijeva biti najiščekivanija. Tu ću ipak napomenuti da osobni dio dojma proizlazi dijelom iz throwbacka na jednu od najdražih scena (Bakemonogatari, 2009-2010). Obe scene kroz iskrenost na trenutak transformiraju dominantni žanr serije u žanr romantične komedije.

Što se tiče dominantnog žanra, serija je ispunjena futurističkom satirom i parodijom vezanom uz suvremeno ponašanje ljudi. Skečevi koji prikazuju zdrav razum u 2033. godini serije su nerijetko toliko bizarni da bi mogli poslužiti kao prequel radnji filma Idiokracija (2006) iz 26. stoljeća (naravno, nadopunjen motivima VR tehnologije, aplikacija, društvenih mreža i raznih gadgeta). Primjerice, neki bi dijelovi skripte bili gotovo nerazumljivi bez konteksta, kao: "Željela bih unajmiti odijelo za seks. Večeras je pogreb mog dečka i želim da se osjeća posebno."

Kao serija čija je radnja u takoreći zagrobnom životu, tu i tamo se konfliktno uspoređuje sa serijom The Good Place (2016-2020). Za razliku od filozofije i drame u seriji The Good Place, serija Upload samu sebe ne shvaća pretjerano ozbiljno. Zauzvrat, ona obiluje humorom i detaljima koji virtualni svijet Lake Viewa nastoje učiniti drugačijim od već viđenih varijacija na tu temu.

Ta nagomilanost humorističnim novitetima je izbalansirana lakom dramom - socijaliziranjem i romantičnim odnosima - u zagrobnom virtualnom životu, ali i misterijom koja je prisutna u pozadini priče, a koja se tiče Nathanove nesreće. Misterija je predvidljiva, ali kraj prve sezone ipak otvara nova pitanja kao dodatni razlog za iščekivanje nastavka. Ispunjenost raznovrsnim scenama stvara brzi ritam koji omogućuje gledanje deset epizoda u trajanju od 25 do 30 minuta u jednom dahu.