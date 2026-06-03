Zagrijte se za .debug kroz video najave naših partnera

Proteklih smo tjedana na našem YouTube kanalu objavili niz video intervjua s predstavnicima partnerskih kompanija na .debugu 2026 – donosimo vam sve najave još jednom

Do održavanja sedmog .debuga ostalo je još samo šest dana. Tehnološki spektakl održava se 9. i 10. lipnja na poznatom mjestu, u Laubi i Algebra Bernaysu te na prostoru između njih, a ponovno vas očekuje bogat cjelodnevni program, hrana i piće, druženje te vrhunska predavanja.

U nastavku podsjećamo još jednom na neke od partnera kroz video intervjue koje smo proteklih tjedana obavili u .debug TV studiju – pa poslušajte kakva vam to uzbuđenja i stručna predavanja ove godine donose neke od najboljih domaćih tehnoloških kompanija… (link na cijelu playlistu je ovdje)